Santachiara Estate, stasera a Cuneo la musica irlandese e scozzese del Trio O’Carolan

I prossimi appuntamenti in Officina Santachiara Estate, la rassegna organizzata da Dispari teatro/Il Melarancio sono previsti per oggi, mercoledì 25 giugno e domenica 29. Gli spettacolo si tengono nel Cortile IPSMAT (IPSIA), in via Cacciatori delle Alpi, 4.

Il primo è un appuntamento con la musica irlandese e scozzese del Trio O’Carolan: un viaggio musicale tra le sonorità antiche di arpa, cornamusa e violino, con un repertorio che attinge dai classici dei secoli XVI, XVII e XVIII. Arie di grande intensità espressiva: melodie di struggente dolcezza, dove la malinconia si fa bellezza, e brani da danza animati da un’irresistibile gioia. Le note dell’arpa si intrecciano al suono della cornamusa e del violino, trasportando l’ascoltatore in un universo sonoro affascinante, ricco di emozione e poesia.

Alle ore 21:00 - Ingresso 6 €, include una consumazione.

Domenica ci aspetta uno spettacolo per famiglie con il carismatico Juiriy Longhi e il suo Bubble Street Cirkus. Frutto di una specializzazione in giocoleria ed equilibrismo e di un continuo sperimentare dal vivo, il "Bubble Street Cirkus" è uno show ad alta energia, in cui la freschezza ed il brio della spontaneità si fondono insieme alla sicurezza e alla maestria maturate in oltre 20 anni di esperienza.

Il gioco di complicità ed empatia con gli spettatori e la ricerca del virtuosismo tecnico nelle discipline circensi formano gli ingredienti principali di uno spettacolo effervescente e dinamico, capace di coinvolgere, stupire e divertire qualsiasi tipo di pubblico. Spettacolo PluriPremiato in Italia e all'Estero. Alle ore 17:30 - Ingresso 5 euro, ridotto 4 euro.

Per maggiori informazioni sulla rassegna e sugli altri spettacoli in programma, visitate https://www.melarancio.com/officina-santachiara-estate/