Cuneo batte Novara: Paolo Bongioanni prende le deleghe al Turismo e Sport dalla Chiarelli

Cuneo batte Novara. Dopo giorni di trattativa e concitazione l'assessore Marina Chiarelli perde le deleghe al Turismo, Sport e posti-olimpico che vanno al collega Paolo Bongioanni. Il "Kaimano" della Granda si ritrova così con un maxi assessorato, che include anche Commercio, Agricoltura e cibo, Parchi, caccia e pesca e peste suina.

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha firmato questa mattina il decreto di rimpasto. Chiarelli continuerà a occuparsi di Cultura, Pari opportunità e Politiche giovanili. L'ex vicesindaco di Novara esce quindi depotenziata dal confronto interno di Fratelli d'Italia: nessuno in questo ultimi mesi le ha dato appoggio e lei si è trovata isolata nel partito.

Ma la questione potrebbe non essere finita qui. Alcuni meloniani fanno "pressing" perché Chiarelli venga "estromessa" dalla giunta e torni a fare la semplice consigliera regionale: dopo il nuovo riassetto al Grattacielo, per i prossimi mesi sarà un'osservata speciale.

Intanto Cirio cerca di gettare acqua sulle tensione interne tra FdI e gli altri partiti del centrodestra. "La ridistribuzione di alcune deleghe, dopo un anno di amministrazione, è una scelta di buon governo che ha l’obiettivo di rendere più efficace la macchina amministrativa" commenta il governatore Alberto Cirio.

A far pendere l'ago della bilancia verso Bongioanni è anche la sua esperienza nel settore: per ventun anni è stato Direttore dell'Agenzia Turistica locale del Cuneese. "E indubbio che, - sottolinea Cirio, all'indirizzo del Cuneese - per formazione personale e professionale, oggi lui rappresenta una delle figure di amministratore pubblico più esperte di turismo in Piemonte. Questa qualità, associata all’indubbia competenza in ambito sportivo, consentirà di incrementare ancora i successi di un settore già in crescita”.