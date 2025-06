Successo di solidarietà per la cena benefica organizzata da Tanzania nel Cuore

Successo di solidarietà il 30 maggio per la cena di beneficenza organizzata dall’associazione Tanzania nel Cuore.

In tanti sono arrivati a Sanfrè per sostenere il progetto Campini, relativo alla costruzione della struttura di accoglienza dei familiari dei pazienti ricoverati, presso il Consolata Hospital Ikonda (Tanzania).

Nella splendida cornice di Villa Rambaudi la buona cucina ha fatto il paio con la generosità, giustificando la soddisfazione di Anna Messa, volontaria impegnata in prima linea: «Volevamo far sapere a tutti coloro che hanno partecipato ed a quelli che hanno fatto una donazione che il progetto Campini per l’ospedale di Ikonda partirà a luglio. È stata una serata molto proficua con un utile netto di 10mila euro raccolti, che sommato ad altre donazioni ha fatto sì che l’80% della somma totale del costo del progetto sia pagata. Vi terremo informati del proseguimento dei lavori. Se qualcuno volesse ancora aiutarci con una piccola goccia, con le quali si riempiono gli oceani, ne saremo felici. Si può contribuire attraverso bonifico bancario, Banca Territori del Monviso - agenzia di Torino, Iban: IT 49 U088 3301 0030 0000 0004 054, intestato a Tanzania nel Cuore. Grazie mille». Che dite, si può fare?

Tanzania nel Cuore in pillole

Pensateci un attimo: qual è la parola che vi scalda di più il cuore? Non ci sono dubbi: solidarietà. Già, quel sentimento che arriva dappertutto e non si ferma mai.

Lo sa bene Tanzania nel Cuore, un’associazione senza scopo di lucro, nata per sostenere l’attività missionaria in Africa, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e di raccolta fondi. Gli scopi principali che l’associazione vuole perseguire sono rappresentati dall’organizzazione dell’attività dei volontari sia in Italia che in Africa e soprattutto dalla formazione professionale del personale locale.

Con il suo presidente, il dottor Gianpaolo Zara, è impegnata a promuovere progetti di sostegno all’ospedale di Ikonda nel sud della Tanzania dove alcuni medici prestano la loro opera come volontari. L’ospedale di Ikonda è ormai diventato un punto di riferimento per le popolazioni di un vasto territorio dove le persone che arrivano, anche dopo molti giorni di viaggio, sanno di essere accolte e di trovare cure adeguate e di qualità.

L’attività nella struttura è sempre molto intensa, centinaia di pazienti vengono visitati ogni giorno e curati in regime di ricovero ambulatoriale. Il personale locale lavora incessantemente, supportato nel lavoro quotidiano e nella formazione dai numerosi volontari provenienti dall’Italia e da altri Paesi europei.

Il livello di cure fornite dall’ospedale è sempre più elevato, proprio grazie al supporto dei volontari e alle competenze dei medici locali, che vengono sostenuti anche economicamente nel percorso di studi presso le Università africane e che porta alla specializzazione nei settori più utili alle esigenze del nosocomio.

Questo è l’impegno dell’associazione Tanzania nel Cuore, da portare avanti con il contributo di tutti. Piccoli gesti per noi e un grande aiuto per qualcun altro.