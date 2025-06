Baseball Serie B: JFK Mondovì con qualche difficoltà con Lodi

Si dimostta molto meno facile del previsto la gara del JFK Mondovì contro gli Old Rags Lodi: i monregalesi pagano l'assenza di uno dei lanciatori, Luca Franceschini, infortunatosi nella gara contro la Catalana, ed incassano un successo e una sconfitta nelle due partite disputate.

Esiti che comunque non influenzano la classifica dei monregalesi, sempre al comando con 15 punti: il CABS Seveso infati viene sconfitto da Rho nella prima partita, mentre la seconda non è stata regolarmente portata a termine per maltempo.

Nella prima gara la partenza dei monregalesi e stata un po’ al rallentatore, con alcuni errori difensivi e poche valide che hanno consentito comunque di mantenere sempre il risultato in vantaggio, fino alla fine del nono inning, con il punteggio finale di 16 a 11. Da segnalare sul monte di lancio la prestazione del giovane Davide Calcagno, che ha tenuto la fase offensiva degli avversari fino al quarto inning; dal quinto in poi è stata la volta di Gregorio Cebotari, che ha chiuso la partita al nono inning non concedendo punti agli avversari. Per quanto riguarda la fase offensiva invece, in evidenza le valide di Fontana e Rodriguez.

Anche nella seconda partita il JFK parte con il freno a mano tirato, concendendo più valide agli avversari, che nei primi cinque inning prendono il largo portandosi sul punteggio di 4-1. I ragazzi di Leo Marconi si riscuotono, al sesto inning il punteggio è in parità sul 7-7; si chiude così agli extra inning, dopo ben tre ore di gioco, con il punteggio finale di 11-8 a favore degli avversari. Oltre all'assenza di Franceschini che ha pesato non poco sull'economia del match, attacco monregalese un po' fiacco soprattutto nei momenti topici, in cui serviva la valida per ottenere punti. Da segnalare comunque in fase offensiva le valide di Sebastian Fontana, Rodriguez, Kramer e Lorenzo Rosso.

Nel prossimo turno, grande sfida al vertice. Il JFK capolista va a far visita al Seveso secondo in classifica: domenica 29 giugno prima partita alle 11, seconda alle 13.

Classifica: JFK Baseball Mondovì 15 punti; CABS 14; Piacenza Baseball 10; AREA 9; Ecotherm Brescia Baseball 8; Rho Baseball 6; Old Rags Lodi 5; Catalana Baseball 4.