“Passi nel Kuore di Valdieri”: alla seconda edizione Simone Moro, Stefania Belmondo e Paolo De Chiesa [VIDEO]

La Sala Vercellotti, presso la sede dell’ATL del Cuneese, ha ospitato la presentazione di “Passi nel Kuore di Valdieri”, in programma sabato 5 luglio a Valdieri.

L'evento si appresta a vivere la sua seconda edizione ed è promosso dall'associazione Battikuore di Boves nel ricordo di Piero Gilli, Luca Borgogni e Giulia Lo Forte.

Un'occasione per sensibilizzare sull'importanza dell'utilizzo del defibrillatore, strumento in grado di salvare delle vite umane, come ben spiegato in conferenza dai rappresentanti dell'associazione Battikuore Laura e Rosario Lo Forte.

In programma una camminata con le guide del Parco Alpi Marittime, una corsa non competitive ed un talk nel corso del quale il giornalista Andrea Caponnetto dialogherà con grandi ospiti quali l'alpinista Simone Moro, Paolo De Chiesa e Stefania Belmondo.

Gli interventi alla conferenza di presentazione (GUARDA IL VIDEO)

Partner istituzionale è il Comune di Valdieri, con il patrocinio della Regione Piemonte, Asd Vallegesso Sport, Comune di Roccavione e di Roaschia, Proloco territoriali, Parco Alpi Marittime, Club Alpino Italiano, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, ATL Azienda Turistica Locale Cuneese.

Main partner dell’iniziativa sono Buzzi Unicem Cbm, Latterie Inalpi e Acqua Sant’Anna, che, unitamente a tanti altri "piccoli" sponsor, hanno contribuito ad organizzare la manifestazione.

Per informazioni e iscrizioni: 392-7458970, battikuore@gmail.com.

Form on line per iscrizioni: https://shorturl.at/DAeTo