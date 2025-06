Al Bano: “Cuneo sveglia! Mi manca solo un concerto da voi” [VIDEO]

Ottantadue anni di cui 62 di carriera, Al Bano non ha mai smesso di essere amato. “E' sempre stato così”, ha dichiarato ai nostri microfoni oggi allo Spazio Conad di Cuneo. Una giornata intera dedicata ai fan per firmacopie del suo libro “Il sole dentro” e dei suoi vini delle Tenute di Cellino San Marco, sua terra natale.



Occasione in cui attraverso TargatoCn ha anche lanciato un appello alla città: “Mi manca fare un concerto qui, qualcuno si svegli ad organizzare uno spettacolo”. Tra spirito e ironia Al Bano ancora una volta ha mostrato la sua intraprendenza e la sua instancabile energia, pronto a tornare in Granda per esibirsi. Un appello che non potrà esser lasciato cadere nel vuoto.



Quella di Albano Carrisi è una storia di un uomo che ha scalato le vette del successo toccando il cuore delle persone con la sua voce e i suoi testi, coltivando sempre le sue passioni con abnegazione e dedizione. Una ricetta che ha trovato nel pubblico pronta risposta, come è avvenuto oggi con lunghe code e attesa per incontrarlo, e dove lui, nonostante fosse reduce da un viaggio, non si è sottratto. Ha abbracciato uno ad uno e sorriso con tutti.