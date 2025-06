Torna "OrmeaInOnda", la folle discesa nelle vie del paese

Torna anche quest'anno ad Ormea la ‘Discesa più pazza d'Italia’. Sabato 5 e domenica 6 luglio sarà possibile farsi trasportare dall'onda percorrendo le vie del paese.

L’evento prende spunto da un’antica tradizione locale di pulizia delle strade, il cosiddetto ‘biale’. Attraverso una rete sotterranea di tubature e di chiusini, l’acqua del vicino torrente Armella viene fatta esondare nelle vie del centro del paese, allagandole.

Sfruttando questo sistema e grazie ad un apposito allestimento, le strade in pendenza dell’antico borgo, si trasformano così in uno scivolo d’acqua, dando vita ad ‘OrmeaInonda’, un’esilarante gara acquatica.

Divertimento per grandi e piccini così suddiviso: sabato la gara dedicata ai più giovani, domenica la competizione sarà dedicata agli over 16, sempre nella via principale con la partecipazione straordinaria di Gianni Rossi, già conduttore del Red carpet del festival di Sanremo e noto showman.

Per informazioni ed iscrizioni: pagina Facebook e Instagram ‘Idee giovani ormea’, seguendo i link per i moduli appositi.