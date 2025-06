Grande orgoglio in casa Mondovì Volley: Matilde Borello difenderà i colori azzurri agli Europei U16

Grande soddisfazione in casa Mondovì Volley: la giovane atleta Matilde Borello è stata convocata in nazionale per prendere parte ai campionati europei U16, in programma dal 2 al 13 luglio in Kosovo e Albania.

La talentuosa schiacciatrice, figlia di Alessandra Fissolo e Paolo Borello e cresciuta nella squadra monregalese, è attualmente in forza all'InVolley Cambiano (in prestito fino al 30 giugno).

Tra le convocate anche la fossanese Alice Pettiti del VolleyRo Roma.

LA NOTA PUBBLICATA SUI SOCIAL DA MONDOVÍ VOLLEY

È con gioia, con tantissima gioia, che annunciamo la convocazione della nostra Matilde Borello per i Campionati Europei Under 16 che si disputeranno in Kosovo e Albania dal 2 al 13 luglio. Le atlete convocate si troveranno per in collegiale a Milano dal 29 giugno fino alla partenza. Una stagione che già pareva straordinaria si tinge di splendidi riflessi tricolori che ci rendono orgogliosi.

FATTI VALERE, BUREL!