Camera, da legalità a salute: oggi question time con cinque ministri

(Adnkronos) - Si svolge oggi, mercoledì 25 giugno, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva da Montecitorio, a cura di Rai Parlamento con cinque ministri a rispondere alle interrogazioni in Aula.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte al rafforzamento dei presidi di legalità e delle strutture di contrasto alla criminalità organizzata ad Aprilia, in provincia di Latina (Zaratti – Avs); sulle iniziative urgenti volte a garantire un maggiore impiego delle forze dell’ordine in Puglia, in relazione alla crescente incidenza di episodi criminosi e al radicamento della criminalità organizzata (D’Attis – FI-Ppe).

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione sulla conoscenza, da parte dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dell’utilizzo dello spyware Graphite e di altri sistemi di intercettazione ai danni di giornalisti e attivisti politici (Bonifazi – IV-C-RE).

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte all’introduzione di ulteriori tutele procedimentali per gli appartenenti alle forze dell’ordine coinvolti in procedimenti penali per fatti commessi nell’esercizio delle proprie funzioni (Bignami – FDI); sulle iniziative normative finalizzate all'introduzione di una specifica tutela procedimentale nei confronti degli agenti delle forze dell’ordine che agiscono nell’adempimento del dovere o in pericolo di vita (Bisa – LEGA).

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a interrogazioni sulle iniziative per l'incremento dell’adesione al Fascicolo sanitario elettronico e per il contrasto del divario digitale, al fine di garantire equità nell’accesso ai servizi sanitari sul territorio nazionale (Marattin – MISTO); sulle iniziative volte a prevenire e contrastare il fenomeno degli hikikomori, anche in relazione agli impegni assunti dal Governo nel 2023 (Ruffino – AZ-PER-RE); sulle iniziative volte a garantire la copertura a carico del Servizio sanitario nazionale delle riparazioni e sostituzioni degli ausili relativi alle carrozzine a motore elettrico (Quartini – M5S); sulle iniziative per il superamento delle criticità legate alle liste d’attesa, con particolare riferimento alle visite di follow-up oncologiche (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP).

La ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, risponde a una interrogazione sulle iniziative urgenti, anche di carattere finanziario, volte a garantire la piena partecipazione di bambini e ragazzi con disabilità ai centri estivi (Furfaro – PD-IDP).