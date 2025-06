Atletica, a Roaschia la 4ª edizione della Km Balur: assegnati i titoli regionali di km verticale

Sabato 21 giugno a Roaschia si è disputata la 4ª edizione della Km Balur, su percorso di circa 5km, valida come campionato regionale individuale assoluto e master del km verticale nonché come CdS della specialità e come 5° prova del Trofeo Eco Regione Piemonte. Ha organizzato Rigaudo I Love Sport.



Successo per Stefano Vota (Atl. Susa Adriano Aschieris) che ha preceduto, nell’ordine, Stefano Giordano (ASD Dragonero) e Davide Preve (Atl. Roata Chiusani). Quest’ultimo conquista anche il titolo regionale nella categoria M1. Quarto posto assoluto per Amilcare Daziano (Team Marguareis) che si laurea campione regionale della categoria M3 mentre il titolo regionale M2 va a Lorenzo Civallero (Atl. Saluzzo), settimo assoluto. Ancora, il titolo regionale u23 va a Michele Ponzo (Pod. Valle Grana) mentre Piero Paolo Musso (Atl. Saluzzo) conquista quello M4 e Michelantonio Cericola (Atl. Susa Adriano Aschieris) quello M5.

Al femminile successo per Elisa Cavallo (Boves Run) su Eufemia Magro (ASD Dragonero) e Chiara Becchis (Boves Run). Magro conquista però il titolo regionale della categoria F2 mentre Laura Mazzurro (Pam Mondovì Chiusa Pesio) fa suo quello F3. Titolo u20 per Elisa Mariani (GSD Genzianella) mentre a Valentina Jacob (Atl. Susa Adriano Aschieris) conquista quello F1. Infine, titolo F4 per Maria Maddalena Borretta (Vittorio Alfieri Asti) e F5 per Daniela Bruno di Clarafond (ASD Dragonero).