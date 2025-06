La Fausto Coppi 2025 è sempre più smart grazie all’app iGate

Anche per l’edizione 2025, la Granfondo La Fausto Coppi Generali conferma la propria vocazione all’innovazione digitale, rafforzando la partnership con iGate, l’app ufficiale della corsa disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS.

iGate si propone come un vero e proprio “telecomando del territorio”, semplice da usare ma ricco di funzionalità pensate per offrire agli utenti – partecipanti, appassionati e pubblico – un’esperienza completa e immersiva.

Tra le principali funzioni disponibili sull’app:

Streaming video live da punti strategici del percorso, tra cui la nuova webcam a 360° installata a Elva, che offre una vista panoramica sulle montagne circostanti. Le immagini in tempo reale saranno disponibili anche da altri luoghi simbolo della corsa, come Castelmagno e Busca.

Aggiornamenti meteo costanti e previsioni dedicate, per accompagnare atleti e spettatori nei giorni che precedono l’evento.

Tracciamento in tempo reale della posizione dei ciclisti, sia in testa che in coda, su entrambi i percorsi della Granfondo, grazie alla funzione di live tracking.

Contenuti territoriali: video, immagini e schede informative per scoprire e valorizzare i luoghi attraversati dalla gara.

L’integrazione con iGate non è solo un servizio utile per seguire l’evento in tempo reale, ma rappresenta anche un passo avanti verso la costruzione di una vera e propria Smart Land. Ideata da TecnoWorld, l’app è uno strumento pensato per supportare la transizione digitale delle aree interne e montane, offrendo un modello replicabile per altri eventi e territori.

“Grazie al tracciamento live da tutti i punti del percorso e allo streaming da Elva, iGate trasforma la Fausto Coppi in un’esperienza immersiva in mobilità”, spiegano gli organizzatori. “È un ponte tra l’utente e il territorio: meteo, panorami, informazioni, news e aggiornamenti, tutto in un unico ambiente digitale.”

