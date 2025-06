Nel tunnel di Tenda si viaggerà a 50 chilometri orari: si allestisce la cartellonistica in vista dell'apertura [FOTO e VIDEO]

Da Cuneo all'imbocco del tunnel di Tenda, a poco più di 24 dalla cerimonia di inaugurazione.

Lassù, al colle, si lavora alacremente. Uomini e mezzi, mezzi e uomini. Si testa il semaforo lato Italia, si taglia l'erba lungo i cigli della Statale 20, si rimette mano alla segnaletica. Quella segnaletica che, per quasi cinque anni, non ha più indicato la possibilità di raggiungere la Francia dalla valle Vermenagna.

Inoltre, sono stati installati i cartelli relativi alle regole di circolazione all'interno della galleria che, se confermato, aprirà dalle 6 alle 20 tutti i giorni, almeno fino a settembre. S lavorerà di notte e poi, probabilmente, si ridurrà l'orario con l'avvio della stagione autunnale, per accelerare i lavori mancanti, che non finiranno prima di sei mesi.

Ma quali i divieti in vigore all’interno del tunnel di Tenda, dal km 108+500 della SS20?

Divieto di transito per veicoli con massa superiore a 3,5 t

Divieto per autobus

Divieto per trasporti di merci pericolose

Velocità massima 50 km/h

Divieto di transito ai pedoni

Divieto di transito alle biciclette

Il primo cartello, per chi percorre la Bovesana, si trova allo svincolo per immettersi sulla Est-Ovest.

Poi ce n'è un secondo a Boves, alla rotonda della clinica Stella del Mattino.

Ancora, un terzo prima del bivio che da un lato porta alla valel Vermenagna e dell'altro verso le valli Gesso e Stura, tra Boves e Fontanelle. E poi altri tre, fino a Vernante.

Lungo la strada, i cartelloni presenti non riportavano ancora, stamattina, le indicazioni per la Francia. Ma i lavori erano in corso. E abbiamo visto in diretta la modifica della cartellonistica all'altezza del tornante numero 8, a poco meno di due chilometri dal tunnel.

Siamo saliti fino al tunnel, dove non è stato possibile entrare. Erano in corso le prove tecniche per verificare il funzionamento del semaforo.

Funziona, possiamo testimoniarlo.

Il semaforo, su entrambi i lati, sarà verde per 15 minuti. Altri 15 minuti di tempo per percorrere la galleria e sbucare dall'altra parte, dove ci sarà la fila pronta a scattare quando scatterà il verde da quel lato. I tempi di attesa potrebbero essere anche di 45 minuti.

Ma, come hanno detto i limonesi nei giorni scorsi, ormai non ha più importanza. Basta aprire. Cosa che succederà all'alba di sabato 28 giugno.