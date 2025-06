Per dodici anni carabiniere a Bagnolo Piemonte: premiata la carriera del maresciallo Di Marco

L’ultimo in ordine di tempo è stato l’arresto in flagranza di reato di due uomini che, l’anno scorso, volevano rapinare l’ufficio postale di Villar Pellice. Ma oltre agli arresti, hanno avuto peso anche gli interventi di sostegno ai cittadini di Bagnolo Piemonte durante l’alluvione del 2016 e l’impegno come volontario alla Croce verde di Cavour.

Questi sono alcuni dei motivi per cui lo scorso 2 giugno il prefetto di Torino Donato Carfagna ha consegnato al 52enne maresciallo dei Carabinieri di Luserna San Giovanni, Emilio Di Marco, l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica, conferitagli dal presidente Sergio Mattarella.

Di Marco ha ritirato il riconoscimento accompagnato dalla moglie Monica Bonansea, dalla figlia Giada, agente di Polizia Locale a Nole, e dal vicesindaco di Bricherasio, Ilario Merlo.

Proprio a Bricherasio, nel 1998, iniziò infatti la sua carriera: originario di Dignano, in Friuli, fu destinato alla caserma di via Umberto I, dove rimase per quattro anni. Venne trasferito poi a Cavour e, nel 2007, dopo aver vinto il concorso da vice brigadiere, a Torre Pellice. Successivamente, vinto il concorso da maresciallo, fu destinato a Bagnolo Piemonte dove rimase per dodici anni. Infine, da giugno 2022, è comandante della caserma di Luserna San Giovanni.

“Ricevere l’onorificenza è stato per me un motivo di orgoglio e uno dei momenti più sentiti della mia carriera”, commenta Di Marco. Dal 2022 il maresciallo è anche Cavaliere del Sacro militare ordine costantiniano: ordine cavalleresco riconosciuto dalla chiesa.