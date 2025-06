Morte di Pierangelo Capello, l'Us Ceresole d'Alba sospende il torneo di calcetto

L'Unione Sportiva di Ceresole d’Alba, in accordo con le quattro squadre finaliste del torneo di calcetto “Massimo Guerini”, ha rinviato le finali previste per la giornata del 26 giugno 2025 a data da destinarsi che verrà comunicata in seguito, in segno di cordoglio per il grave lutto che ha colpito la comunità con la tragica morte di Pierangelo Capello.