Monterosso Grana: la Cappella di San Sebastiano diventa il centro culturale con la rassegna "Presentazioni 2025"

Con il completamento dei lavori di restauro, la Cappella di San Sebastiano di Monterosso Grana si trasforma nel cuore pulsante della vita culturale del paese grazie alla nascita del Piccolo Circolo Culturale S. Sebastiano.

Questo nuovo spazio culturale ha organizzato, per i mesi di luglio e agosto 2025, la rassegna di eventi Presentazioni 2025, con l’obiettivo di valorizzare la cultura locale e creare nuovi momenti di incontro e riflessione per la comunità. "La ristrutturazione della Cappella di San Sebastiano rappresenta un momento significativo nella politica culturale della nostra amministrazione", ha dichiarato il sindaco Stefano Isaia.

"Non solo si restituisce al paese un importante patrimonio architettonico, ma anche un luogo di cultura destinato a diventare punto di riferimento per eventi culturali e artistici. La Cappella rafforzerà così il legame tra la comunità locale e la sua storia, offrendo un luogo di crescita e condivisione", affermano Claudio Pierboni e Luciano Seddaiu, due “forestieri” innamoratisi di Monterosso che, dopo avervi trascorso le vacanze per anni, hanno deciso di trasferirvisi e di impegnarsi in questo progetto, curandone la progettazione e l’organizzazione.

La rassegna Presentazioni 2025 prevede una serie di incontri con autori e ricercatori che presenteranno i loro lavori. Ecco il programma completo degli eventi:

Luglio 2025:

Venerdì 4 luglio - ore 20:30, Sala Oratorio: Piergiorgio Marchiò presenta il libro "Trail Running - e non solo - in Valle Grana". Introduce Claudio Perboni.

Venerdì 18 luglio - ore 20:30, Cappella San Sebastiano: Gianmaria Rinaudo presenta il libro "Mi basterà guardare il cielo". Introduce Claudio Perboni.

Mercoledì 30 luglio - ore 20:30, Sala Oratorio: Giovanni Martini e Marco Bernardi presentano una ricerca con supporto fotografico dal titolo "Valle Grana: aspetti ambientali, antropici e storici". Introduce Luciano Seddaiu.

Agosto 2025

Lunedì 11 agosto ore 20:30, Cappella San Sebastiano: Mariangela Masotti presenta il libro "I pensieri del bosco". Introduce Luciano Seddaiu.

Martedì 19 agosto - ore 20:30, Cappella San Sebastiano: Paola Gula presenta il libro "Gemmadora". Introduce Claudio Perboni.

Lunedì 25 agosto - ore 20:30, Cappella San Sebastiano: Renza Bandiera presenta il libro "Izourt - Ricordate". Introduce Stefano Isaia.

La rassegna si propone di stimolare la riflessione, il dialogo e la partecipazione attiva dei cittadini, offrendo un’occasione per avvicinarsi a temi di rilevanza culturale, storica e ambientale.

Per ulteriori informazioni, si invita a contattare il Comune di Monterosso Grana – info@comune.monterossograna.cn.it