Nuovo accordo Confindustria-Intesa San Paolo, 17 miliardi alle imprese del Piemonte

Si è svolto oggi (giovedì 26 giugno) nella sede di Confindustria Cuneo l’incontro territoriale di presentazione del nuovo Accordo quadriennale tra Confindustria e Intesa Sanpaolo per la crescita delle imprese italiane, annunciato lo scorso gennaio dal Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e da Carlo Messina, Consigliere Delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo.

Il programma nazionale congiunto mette a disposizione 200 miliardi di euro fino al 2028, di cui 17 miliardi di euro per le imprese del Piemonte, per rilanciare lo sviluppo del sistema produttivo e cogliere le opportunità di Transizione 5.0 e I.A., integrando così le risorse già stanziate dalla Banca per la realizzazione degli obiettivi del PNRR.

Durante l’incontro, moderato dal Direttore Generale Confindustria Cuneo Giuliana Cirio, Mariano Costamagna, Presidente Confindustria Cuneo, e Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria della Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, hanno evidenziato le peculiarità delle nuove misure e si sono confrontati con gli imprenditori sulle strategie di sviluppo.

Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa Sanpaolo: “Abbiamo sviluppato un programma di soluzioni per accompagnare gli investimenti delle imprese di ogni dimensione e favorirne la crescita. Grazie al rinnovato accordo con Confindustria rafforzeremo ulteriormente il sostegno al sistema produttivo della regione.”

Mariano Costamagna, Presidente Confindustria Cuneo: “L’accordo mette a disposizione risorse significative e soluzioni calibrate per affrontare le grandi sfide di oggi, confermando il dinamismo del nostro sistema imprenditoriale e la collaborazione tra mondo industriale e sistema bancario, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo competitivo delle nostre aziende e contribuire alla crescita economica del territorio cuneese e dell’intero Piemonte.”