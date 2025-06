Obiettivi pubblicitari su Facebook e Instagram: come scegliere quello giusto per la tua strategia

L'obiettivo selezionato guida l'algoritmo nella distribuzione dell'annuncio, determinando a chi viene mostrato, in quale contesto e con quale finalità. Sottovalutare questo passaggio significa rischiare di investire male il budget, ottenendo metriche apparenti ma prive di reale impatto per il proprio business.

Come funziona la classificazione degli obiettivi su Facebook e Instagram

A partire dal 2023, Meta ha introdotto una nuova struttura per la creazione delle campagne pubblicitarie, nota come "Outcome-Driven Ad Experiences" (ODAX). L’obiettivo di questo aggiornamento è ridurre la complessità del sistema precedente (che contava 11 obiettivi distinti) e favorire una progettazione più strategica e orientata ai risultati. Il nuovo schema include sei obiettivi pubblicitari principali, ognuno legato a un preciso esito di business, con algoritmi di ottimizzazione adattati allo scopo dichiarato.

1. Notorità (Awareness)

L'obiettivo di notorietà è progettato per aumentare la visibilità del brand presso un pubblico ampio e pertinente. Meta ottimizza la consegna degli annunci mostrando i contenuti a persone con maggiore probabilità di ricordare il brand (metriche di ad recall) o di essere esposte più volte al messaggio. Le opzioni includono la copertura massima o la copertura con frequenza controllata, ideali per campagne di branding, lanci o consolidamento dell’identità aziendale.

2. Traffico (Traffic)

Questo obiettivo indirizza gli utenti verso una destinazione esterna alla piattaforma, come un sito web, una landing page, un’app o un evento. L’algoritmo è ottimizzato per ottenere il maggior numero di clic sul link (link click) o visualizzazioni della pagina di destinazione (landing page views), con la possibilità di segmentare il pubblico in base al comportamento di navigazione. Indicato per chi vuole generare flussi verso contenuti editoriali, offerte, o percorsi di conversione indiretti.

3. Interazione (Engagement)

L’obiettivo Engagement mira a incrementare le azioni sociali sugli annunci, come reazioni, commenti, condivisioni, clic su "Mi piace" alla pagina o risposte agli eventi. Questa scelta è utile per rafforzare la prova sociale, stimolare il passaparola e migliorare la distribuzione organica dei contenuti. Meta mostra gli annunci a utenti propensi a interagire, migliorando l’efficacia soprattutto per creator, influencer o brand in fase di costruzione della community.

4. Contatti (Leads)

L’obiettivo Leads è focalizzato sulla generazione di contatti qualificati. Può essere attivato attraverso moduli nativi su Facebook e Instagram (Lead Ads), invio a moduli esterni, chiamate dirette o messaggistica (Messenger, WhatsApp). L’algoritmo ottimizza la campagna per ottenere il maggior numero di lead con il minor costo possibile. Perfetto per settori B2B, agenzie, professionisti e servizi che richiedono follow-up.

5. Promozione dell'app (App Promotion)

Questo obiettivo è dedicato a sviluppatori o aziende che desiderano aumentare le installazioni e l’utilizzo di un'app. Meta può ottimizzare per installazioni, eventi in-app (come registrazioni o acquisti) e riattivazione di utenti inattivi. Supporta collegamenti diretti agli store (App Store o Google Play) e si integra con SDK e API per il tracciamento preciso degli eventi. Essenziale per mobile-first business e app basate su modelli freemium.

6. Vendite (Sales)

Infine, l’obiettivo Sales è progettato per generare conversioni dirette, come acquisti su e-commerce, aggiunte al carrello, o altre azioni di valore. L’algoritmo si basa sui dati raccolti tramite il Meta Pixel, le Conversion API e gli eventi server-to-server per ottimizzare la delivery verso gli utenti con maggiore propensione all’acquisto. Supporta strategie di remarketing dinamico, targeting di clienti abituali e offerte temporanee.

La nuova struttura ODAX offre chiarezza, flessibilità e precisione. Ogni obiettivo non è solo una scelta formale, ma determina direttamente il comportamento dell’algoritmo, l’efficienza del budget e il tipo di pubblico raggiunto. Per questo motivo, la selezione corretta dell’obiettivo è un passaggio cruciale in ogni campagna.

Quando scegliere ogni obiettivo: esempi e scenari concreti

La teoria è utile, ma è nei casi concreti che si capisce davvero come usare ogni obiettivo. Per farci un’idea più chiara, abbiamo chiesto supporto ai ragazzi di areadesign.it, web agency di Salerno, così da fornirci alcune dritte. Ecco alcuni scenari ricorrenti.

Scenario 1: lanciare un nuovo brand di moda sostenibile

È consigliabile partire con una campagna di Notorietà, puntando sulla copertura per far conoscere il marchio a un pubblico definito. Il focus qui è creare familiarità, non ottenere subito conversioni.

Scenario 2: aumentare le visite a un blog di viaggi

L'obiettivo giusto è Traffico: guida gli utenti su pagine strategiche dove il contenuto è monetizzato tramite affiliazioni o pubblicità. Importante è avere una landing page veloce e coerente.

Scenario 3: far crescere l'engagement su Instagram per un artista emergente

Scegliere Interazione è l'approccio migliore. Aiuta a stimolare la partecipazione degli utenti, migliorando la visibilità e il posizionamento organico.

Scenario 4: raccogliere contatti per un'agenzia immobiliare

Qui serve l'obiettivo Contatti, con moduli interni a Facebook o invio a form esterni. Offrire una guida gratuita o una consulenza iniziale può aumentare l'efficacia.

Scenario 5: promuovere il download di un'app per il budgeting familiare

Con Promozione dell'app, è possibile mostrare annunci ottimizzati per persone che tendono a scaricare app simili. Creatività visiva e demo funzionano bene.

Scenario 6: aumentare le vendite online durante i saldi

Se si gestisce un e-commerce, l'obiettivo Vendite è la scelta naturale. È importante che il Pixel di Meta sia correttamente installato per tracciare le conversioni e ottimizzare in base ai dati reali.

Scegliere l'obiettivo giusto: consigli utili per non sbagliare

La selezione dell'obiettivo non va fatta "a sensazione". Serve metodo. Ecco alcune linee guida:

1. Allinea l'obiettivo alla fase del funnel

Chi non conosce il tuo brand va prima incuriosito (Notorietà), poi accompagnato all'interazione o al sito (Traffico, Interazione), e infine spinto a convertire (Vendite, Contatti). Saltare fasi porta a costi più alti e risultati più deboli.

2. Non copiare strategie altrui senza adattamento

Ogni business ha un pubblico e un contesto diverso. Evita di replicare campagne senza un'analisi dei tuoi dati.

3. Conosci bene il tuo pubblico

Utilizza le Custom Audiences e le Lookalike Audiences per intercettare utenti davvero interessati. Maggiore è la pertinenza, migliori saranno i risultati.

4. Monitora e adatta le campagne

Non basta lanciare: serve osservare metriche come costo per risultato, CTR, conversion rate. Se i numeri non tornano, valuta di testare un altro obiettivo.

5. Fai test A/B con più obiettivi

A volte non c'è una risposta assoluta. Creare più campagne con obiettivi diversi su un pubblico simile può aiutarti a capire cosa funziona meglio nel tuo caso.

In sintesi: l'obiettivo pubblicitario è la base strategica da cui parte tutto. Sceglierlo con attenzione significa valorizzare il budget, ottimizzare i risultati e costruire campagne che davvero fanno la differenza.

















