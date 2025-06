Paolo Cattin lancia il nuovo libro “Collezionare Orologi di Lusso”

Dopo il successo dei precedenti volumi, Paolo Cattin, riconosciuto internazionalmente come uno dei massimi esperti di orologeria e il più grande collezionista al mondo di Rolex Daytona con cinturino in pelle, torna con “Collezionare Orologi di Lusso”, un'opera che travalica il consueto approccio tecnico per offrirsi come manifesto esistenziale e culturale del collezionismo contemporaneo. Il libro si propone come lettura imprescindibile per collezionisti esperti, appassionati in fase iniziale e lettori curiosi di comprendere cosa si cela davvero dietro l’affascinante universo degli orologi di prestigio.

Fin dalle prime pagine, emerge un approccio radicalmente diverso. Cattin non si limita a elencare referenze o a valorizzare modelli celebri: ciò che lo interessa è il “perché” si colleziona, non solo il “cosa”. Il collezionismo viene raccontato come una forma di espressione intima, una sintesi di estetica, identità e visione del tempo. Il volume si articola in venti capitoli che spaziano dall’orologeria come fenomeno culturale alla trasformazione dei simboli sociali, passando per riflessioni sull’artigianalità, la rarità, il valore emotivo e la proiezione del lusso nel contesto digitale contemporaneo.

"Collezionare orologi non è un gesto elitario. È un modo per ordinare esperienze, per custodire storie e per riflettere sul tempo come risorsa simbolica e concreta. Non basta sapere quanto vale un orologio: bisogna comprenderne l’anima”, spiega Cattin. “In questo libro ho voluto raccontare non solo cosa colleziono, ma come e perché colleziono. Perché ogni scelta riflette chi siamo”.

L’opera si distingue per un linguaggio narrativo colto ma accessibile, in cui si alternano riflessioni personali, aneddoti di vita, excursus storici e considerazioni sociologiche. Non mancano pagine intense sull’evoluzione dei codici culturali legati al lusso, sul concetto di identità sociale legata all’orologio, sull’importanza della coerenza stilistica e sulla rinascita dell’artigianalità nell’era digitale. Grande attenzione è dedicata anche al valore emozionale degli orologi, spesso trasmessi di generazione in generazione come eredità familiari o simboli di momenti irripetibili.

Un intero capitolo è dedicato alla “nuova questione sociale” dell’orologeria: la crescente attenzione delle giovani generazioni, attratte da orologi vintage e pezzi unici come forma di espressione personale e investimento culturale. Viviamo in una società cui tutto è accessibile e replicabile, e l’orologio raro, come l’esperienza autentica, assume un valore nuovo e potente.

Il volume si chiude con una sezione di appunti pratici, pensata come guida essenziale per chi desidera iniziare a collezionare, ma anche per chi desidera approfondire criteri, errori da evitare, valutazioni economiche e parametri qualitativi. L’autore, con la consueta eleganza, non impone regole, ma stimola il lettore a coltivare una mentalità collezionistica fondata su consapevolezza, pazienza e cultura.

Non mancano riferimenti all’evoluzione del mercato second hand, un tema su cui Cattin si è espresso più volte anche in contesti internazionali. Oggi in un momento in cui un Rolex Daytona o l’Audemars Piguet Royal Oak diventano asset finanziari, l’autore invita a riscoprire il valore affettivo e intellettuale degli oggetti. “Un orologio non si compra per rivenderlo, ma per farne un compagno di viaggio”, scrive. “La vera rendita di un segnatempo è la storia che ci permette di raccontare”.

Con “Collezionare Orologi di Lusso”, Paolo Cattin firma un’opera densa, elegante e profondamente ispirata. Non è un manuale tecnico, ma una dichiarazione d’amore per un mondo che coniuga estetica, precisione, memoria e futuro. Un libro che non insegna a investire in orologi, ma a vivere il collezionismo come forma di crescita personale.

Disponibile in tutte le piattaforme digitali e sul sito dell'autore, il volume è già tra i titoli più discussi dagli addetti ai lavori e promette di diventare un long-seller nel panorama dell'editoria di settore.