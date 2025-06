Rinnovo Rsu: Fai Cisl elegge due rappresentanti negli stabilimenti di Consorzi Agrari Nord Ovest

Dopo le affermazioni in Parmalat e Inalpi, la Fai Cisl Cuneo riporta un ottimo risultato anche nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) dei Consorzi Agrari Nord Ovest, svoltesi lo scorso 20 giugno negli stabilimenti di Cuneo, in frazione Ronchi, e Fossano, in frazione Cussanio.

La federazione Cisl che rappresenta i lavoratori del comparto agricolo e alimentare ha infatti eletto due Rsu su tre, ottenendo 27 voti su 40, pari al 67,5%.

I due RSU eletti per la Fai Cisl sono Elisa Oberto, eletta presso il collegio di Cuneo frazione Ronchi, e Corrado Trucco, per il collegio di Fossano frazione Cussanio.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato, che premia il lavoro della nostra federazione in un comparto strategico per noi come quello dei Consorzi Agrari. Attraversiamo un periodo storico non semplice, dove la demagogia e il populismo, anche in ambito sindacale, si fanno molto sentire. Ciò nonostante, le lavoratrici e i lavoratori dei Consorzi Agrari hanno voluto premiare con il proprio voto una proposta fatta di concretezza, competenza e realismo”.

Ad affermarlo è Flavio D’Amicis, operatore sindacale della Fai Cisl Cuneo, che segue da alcuni anni l’azienda.

Antonio Bastardi, segretario generale Fai Cisl Cuneo, aggiunge: “Un sentito ringraziamento dalla Segreteria e un augurio di buon lavoro al riconfermato Corrado Trucco e alla nuova Rsu Elisa Oberto, alla quale va il nostro caloroso benvenuto”.