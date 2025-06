A Dronero SAI Cuneo, Biblioteca, Voci del mondo e NOAU insieme per un’attività per bambini dai 3 ai 6 anni

“In giro per il mondo con tondo e quadrato": si chiama così l’iniziativa che il Sistema di Accoglienza ed Integrazione (SAI Cuneo 2024-26), con sede a Dronero, ha pensato in collaborazione con la Biblioteca Civica di Dronero, l'associazione Voci del mondo e l'associazione culturale NOAU.



Si tratta di un’attività laboratoriale per bambini dai 3 ai 6 anni ed i loro genitori, pensata per guardare il mondo con occhi diversi. Un viaggio nell’incontro, nelle peculiarità di ciascuno e nella bellezza che nasce dall’essere tutti diversi e tutti parte dello stesso mondo.



Appuntamento domani, venerdì 27 giugno, presso la Biblioteca civica di Dronero: dalle ore 16.00 sarà offerta una merenda ai partecipanti e dalle ore 16.30 inizierà il laboratorio, che durerà fino alle 18.00.



L’attività è gratuita, ad accesso libero fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.