A luglio prende il via la prima edizione della Drink Art

Venerdì 4 luglio prende il via a Cuneo Drink Art, un evento che unisce gusto, creatività e intrattenimento, trasformando via Roma e Piazza Boves in un locale a cielo aperto. Un appuntamento estivo firmato dall’associazione culturale Millenium, nato con l’obiettivo di valorizzare il mondo del beverage del nostro territorio e riportare alla luce una passione autentica, fatta di storie, professionalità e arte del bere bene.

L’inaugurazione ufficiale è in programma alle 18:00 con il taglio del nastro davanti al Municipio, alla presenza delle autorità del Comune di Cuneo. Da lì, la festa prenderà vita lungo tutta via Roma, con otto locali aderenti che offriranno drink in degustazione creati appositamente per l’occasione. L'organizzazione consiglia di acquistare (per chi lo desidera) in anticipo i ticket degustazione – disponibili nei due gazebo allestiti alle estremità di via Roma – per vivere l’esperienza in modo semplice e completo.

Drink Art unisce arte e intrattenimento: oltre ai cocktail, il pubblico potrà ammirare una mostra d’arte all’Hotel Lovera e assistere a spettacoli itineranti, tra cui l’esibizione di flair bartending con Antonio Fiamingo e Giovanni Peligra (Orsa Drink), performance acrobatiche della RAD School MTB davanti al Municipio e le incursioni artistiche di Mirabilia, in una Cuneo mai vista così.

Il pubblico potrà muoversi liberamente tra i locali coinvolti scoprendo proposte esclusive pensate solo per queste serate. I cocktail saranno accompagnati da musica dal vivo, atmosfere coinvolgenti e un'attenzione costante alla qualità e al consumo consapevole, con la collaborazione attiva della Croce Rossa per la distribuzione di acqua e messaggi educativi.

Serate di Drink Art a luglio

Venerdì 4 – Inaugurazione ufficiale, spettacoli itineranti, DJ set e cocktail show lungo via Roma e Piazza Boves.

– Inaugurazione ufficiale, spettacoli itineranti, DJ set e cocktail show lungo via Roma e Piazza Boves. Venerdì 11 – Serata con mostra d’arte, musica e drink in abbinamento ai locali aderenti.

– Serata con mostra d’arte, musica e drink in abbinamento ai locali aderenti. Venerdì 18 – Drink Art incontra il concerto degli Eiffel 65 (evento creato da Confartigianato Cuneo per festeggiare i suoi 80 anni di storia): via Roma anima il pre e post concerto fino all’ 1:00 di notte con un lungo aperitivo e degustazioni.

– (evento creato da Confartigianato Cuneo per festeggiare i suoi 80 anni di storia): via Roma anima il pre e post concerto fino all’ con un lungo aperitivo e degustazioni. Venerdì 25 – Aperol Tour & Spritz Party: tutta la via si tingerà di arancio e troverai promozioni e gadget nei locali affiliati di via Roma e piazza Boves.

Serate di Drink Art a settembre

Sabato 6 – Serata speciale con DJ set, cocktail experience e musica live.

– Serata speciale con DJ set, cocktail experience e musica live. Sabato 13 – Flower Power Party by Palà Club: atmosfera anni ‘70, luci psichedeliche e look colorati lungo tutta via Roma insieme agli straordinari spettacoli itineranti di Mirabilia.

Di seguito i nomi dei locali che hanno aderito alla “Drink Art”: Ottocento, Coni Veja, Don Armando, Cafè 44, Il Tagliere, Caffè Bruno, Apotheke, Radium, Sprizzeria, Coffee & Good Spirits e Hotel Lovera.

Con un solo ticket sarà possibile vivere tutte le degustazioni previste, scoprire le proposte dei locali partecipanti e godersi una serata in piena libertà.

Drink Art è molto più di un evento: è un’esperienza collettiva e multisensoriale che accende Cuneo con il linguaggio internazionale della mixology e il valore autentico delle relazioni umane. Un modo per fare cultura partendo da un bicchiere, con stile e responsabilità.

L’associazione Millenium, promotrice del progetto, lancia così una sfida positiva: riempire il centro di energia, storie e identità, trasformando ogni tappa in un momento di scoperta. Non si tratta solo di assaggiare un buon drink, ma di condividere un’atmosfera, stringere nuove connessioni e vivere la città in modo diverso. Una festa, sì, ma anche un’idea forte di comunità urbana.

Perché bere bene è un’arte e quest’estate a Cuneo diventa anche spettacolo.