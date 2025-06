Collisioni e Anima Festival, Cia Cuneo: "La musica in campagna è un evento agricolo, l’agricoltura al centro della socialità"

«Se l’agricoltura è il luogo d’incontro tra l’uomo e l’ambiente, produrre musica in campagna è un atto agricolo. In entrambi i casi, l’uomo è al centro. Produrre cibo per il corpo e per l’anima in un contesto agricolo è la prova in campo della dimensione sociale dell’agricoltura, quella che l’organizzazione agricola vuole rendere evidente al grande pubblico».

Cosi il responsabile provinciale della Comunicazione di Cia Agricoltori italiani di Cuneo, Osvaldo Bellino, intervenuto ieri al Circolo dei Lettori di Torino per la presentazione del nuovo cartellone di eventi estivi di Collisioni (programma completo su collisioni.it), lo storico festival agri-rock delle Langhe, del quale la stessa organizzazione agricola è partner da oltre dieci anni.

«L’albero di Collisioni, piantato diciassette anni fa a Novello – ha continuato Bellino -, con il tempo è cresciuto e si è ramificato in provincia, in regione e nei palcoscenici internazionali, dai quali ha attinto ospiti di primissimo piano mondiale, come Bob Dylan e Elton John, conservando però sempre ben salde le radici nel territorio. Collisioni è così diventato un testimonial efficace per i prodotti della nostra terra, dal vino alla birra artigianale, dal latte alla carne piemontese, un modello virtuoso per tutti».

Nella medesima direzione, quest’anno Cia Cuneo ha esteso la collaborazione anche ad Anima Festival (programma completo su animafestival.net), la prestigiosa manifestazione che da dieci anni promuove eventi musicali di livello nazionale e internazionale nell’Anfiteatro dell’Anima, sull’altipiano agricolo di Cervere.

«Anche in questo caso – osserva il direttore provinciale di Cia Cuneo, Igor Varrone -, l’ambiente agricolo è protagonista non solo come palcoscenico artistico, ma come luogo di condivisione di valori universali, come quelli espressi da Simone Cristicchi nel brano “Quando sarai piccola”, che la nostra Organizzazione premierà con la Spiga d’Oro durante il concerto del cantautore a Cervere, domenica 20 luglio, coinvolgendo la Fondazione IV Comandamento, un’associazione senza scopo di lucro fondata da Josetta Saffirio per fornire sostegno ai genitori anziani o in difficoltà socio-economica che non possono contare sull’aiuto dei propri figli».