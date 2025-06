Gaiola si veste del Tricolore aspettando il 13esimo Raduno degli Alpini d'Oc [FOTO]

Settimana intensa per Gaiola, che da domani, venerdì 27 giugno, e fino a domenica 28 ospiterà il 13esimo Raduno degli Alpini d'Oc.





Da Borgo San Dalmazzo, lungo la Statale 21 del Colle della Maddalena, e per tutta la valle Stura sono state appese le bandiere tricolore, simbolo inconfondibile e identitario per chi come il corpo degli alpini ha contribuito ad arrivare alla sua esistenza.





Distesa verde, bianco, rossa, striscioni del Comitato Alpini d'Oc del Cuneese e del gruppo di Gaiola invadono la via centrale del paese e il monumento ai caduti nella piazzetta della Pace, pronti ad accogliere le penne nere. Anche il Municipio è “vestito” a festa.







Mentre Proloco e Amministrazione, insieme a volenterosi volontari, sono alle fasi conclusive dell'organizzazione per l'accoglienza di tutti i gruppi delle valli che si raduneranno per gli omaggi ai caduti e le commemorazioni, i pasti previsti nel programma hanno fatto registrare il tutto esaurito. “Tutto farebbe pensare – commenta il sindaco Paolo Bottero - che sarà una manifestazione molto partecipata nonostante la gara ciclistica Fausto Coppi. Questo evento carico di significato – conclude -si dimostra ancora una volta molto sentito da tutti e siamo orgogliosi di poterlo ospitare”.





Ecco il programma:



Venerdì 27 giugno

Ore 14:30 ritrovo a Bersezio, a seguire, onori ai “Caduti di tutte le guerre” della Valle Stura, monumenti lapidi e cippi dei vari paesi della valle e arrivo a Valloriate

Ore 17:30 circa visita al Museo “Guerra e Resistenza”. Seguirà rinfresco.

Ore 20:00 serata in allegria libera a tutti, in collaborazione con Trattoria “el Cantun” di Gaiola.



Sabato 28 giugno

Ore 10:00 presso il Complesso la Gramigna inaugurazione mostra memoriale e campo storico della Divisione Alpina Cuneese.

Ore 11:30 presso l’Oratorio Parrocchiale inaugurazione della mostra “Civiltà contadina”.

Ore 13:30 partenza della fiaccola dal Santuario di San Maurizio di Cervasca con i tedofori del gruppo sportivo ANA di Cuneo con onori ai caduti dei monumenti sul percorso

Ore 15:00 presso gli impianti sportivi, apertura palestra di roccia per bambini e ragazzi supervisionata dagli Istruttori Militari del Reggimento Alpini.

Ore 16:00 ammassamento a Gaiola Soprana, arrivo fiaccola e accensione tripode, inaugurazione “Cippo del 70°”. Seguirà sfilata con tappa al Palazzo comunale, conferimento della cittadinanza onoraria al II Regg. Alpini.Arrivo in Piazza della Pace,allocuzioni e rinfresco organizzati dal Bar Oasi.

Ore 19:30 apertura stand gastronomico a cura della Proloco di Gaiola presso i campi sportivi.

Ore 21:30 grande serata musicale con le “Fisarmoniche alpine”.



Domenica 29 giugno

Ore 8:00 ammassamento generale presso il distributore “Autogrill della Vallata”.

Ore 9:00 inizio sfilata accompagnata dalle bande musicali di Demonte e Caraglio

Ore 9:30 alza bandiera Piazza della Pace.

Ore 10:00 Cippi Divisione Alpina Cuneense onori.

Ore 10:20 lapidi dei “Caduti di tutte le Guerre” presso Palazzo Comunale, allocuzioni ufficiali.

Ore 11:00 Santa Messa presso la Parrocchia Maria Vergine Assunta.

Ore 12:30 ammaina bandiera.

Ore 13:00 “Rancio Alpino” aperto a tutti