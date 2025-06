Quarto appuntamento con i Walking Tour di Cherasco: “La caccia al tesoro della chiocciola”

Domenica 20 luglio, alle ore 17 (ritrovo presso l’Ufficio Turistico, Via Vittorio Emanuele 79), prosegue la rassegna “Walking Tour – Scoprire Cherasco è una passeggiata”, promossa dall’Ufficio turistico del Comune di Cherasco in collaborazione con l’associazione Cherasco Eventi.

Il quarto appuntamento, dal titolo "La caccia al tesoro della chiocciola" sarà un'avventura coinvolgente pensata per famiglie e appassionati, che unisce divertimento e scoperta: tra enigmi e prove da superare, i partecipanti esploreranno Cherasco seguendo le tracce della celebre chiocciola, simbolo di sostenibilità e sapore, attraversando i suoi monumenti più significativi e i panorami più suggestivi.

L’iniziativa unisce il piacere della lentezza al gusto per la scoperta: un’avventura tra le vie del centro storico, animata da indizi e sorprese, pensata per far vivere l’emozione della ricerca e l’incontro con uno dei simboli più rappresentativi della cultura e della gastronomia di Cherasco. Un’attività coinvolgente, adatta a tutte le età, che promuove il divertimento in famiglia e invita a conoscere da vicino storia, arte e tradizioni locali. Un’occasione per riscoprire il valore del tempo lento e del celebre “tesoro” elicoidale del territorio.

Data: domenica 20 luglio 2025

Ora: Ritrovo ore 17:00 | Durata: circa 1h 30′

Luogo di ritrovo: ufficio turistico, Via Vittorio Emanuele 79, Cherasco (CN)

Partecipanti: fino a 35 persone

Costo: € 7 a persona

Prenotazione obbligatoria: online tramite www.visitlmr.it (sezione “esperienze” → “Walking Tour”)

Info: ufficio turistico telefono (0172 427050)