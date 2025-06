Sabato 5 luglio l'inaugurazione di "Abbraccio", la scultura vivente realizzata col bosso dall'artista Domenico Olivero

L'Ecomuseo Terra del Castelmagno di San Pietro di Monterosso Grana è lieto di realizzare il progetto artistico ambientale "Abbraccio" ideato dall'artista Domenico Olivero che desiderava installare un lavoro scultore in forma di luogo dedicato alla meditazione e alla quiete, per vivere il presente nella sua valenza naturale e spirituale.



La scultura vivente, realizzata col raro Bosso (Buxus sempervirens) endemico della valle Grana, sarà inaugurata sabato 5 luglio alle ore 17,30 durante una serata conviviale di arte.



L’artista, in collaborazione con l'Associazione La Cevitou, vuole realizzare un’area dedicata alla meditazione e alla quiete, nel terrazzamento in fronte alla Canonica della frazione di S. Pietro a Monterosso Grana, gentilmente messa a disposizione dal Comune di Monterosso Grana all’Associazione La Cevitou.

Per realizzare l’intervento si piantumeranno diverse piante di bosso autoctone, creando così una siepe circolare, con un raggio indicativo di 3 metri, con un ingresso che consente alle persone di entrare e di sostare per meditare.



Intento del progetto



Il rapporto fra l'uomo e la natura ha da sempre fatto crescere il legame con la dimensione spirituale del vivere umano.



Dall’antichità al presente gli spazi naturali sono stati usati come luogo di meditazione e di rilassamento, dalle antiche tradizioni delle divinità arborea agli spazi del Bosco di San Francesco vicino ad Assisi.



Questo progetto nasce da queste suggestioni e si concretizza in un’area dedicata alla bellezza e alla spiritualità. L’artista ha attivato un piccolo intervento naturalistico per creare, con l’uso delle piante, un cerchio di quiete dove poter sostare e dedicare un attimo del proprio tempo al raccoglimento.



L’intervento denominato “Abbraccio” diventa così un tempo in cui sostare, fare una pausa, per stare in un luogo di contemplazione e rigenerarsi.



La forma si ispira al cerchio, che è sempre stato visto come figura cosmica, usata già nell’antichità e in diverse prassi religiose. Questa forma diventa per l’artista la base su cui inserire elementi naturali viventi, in alternativa all’uso di materia inerte, come la pietra. L’intenzione dell’artista è creare un’area di meditazione, vivente, dove gli arbusti di bosso crescono e si trasformano, in tal modo questo luogo di meditazione pone l’uomo in un abbraccio naturale.



web https://domenicooliverocv.blogspot.com/



L’evento è reso possibile grazie a:

Fondazione CRC

Comune di Monterosso Grana

Regione Piemonte

Ecomuseo Terra del Castelmagno

Associazione La Cevitou