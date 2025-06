Legge di Riordino, il presidente Cirio presenta un emendamento per l'accesso dei testimoni di giustizia al Fondo delle vittime dell'usura

Questa mattina in Consiglio regionale il Presidente Alberto Cirio ha presentato un emendamento alla Legge di Riordino che estende le garanzie e gli strumenti finanziari del Fondo delle vittime dell'usura anche ai testimoni di giustizia. Il Presidente si è anche impegnato ad ampliare la dotazione del Fondo per fare fronte alle necessità derivanti dall’approvazione dell’emendamento.

“L’emendamento presentato dal Presidente Cirio e approvato dall’Assemblea di Palazzo Lascaris – commentano i consiglieri Silvio Magliano, Sergio Bartoli, Mario Salvatore Castello, Elena Rocchi e Daniele Sobrero del Gruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale - è un significativo passo avanti nella tutela della legalità, ma anche nella cultura della legalità: costruire un sistema che faccia sentire al sicuro e sostenute le persone che scelgono la via scomoda della testimonianza e della responsabilità incoraggia tutti a non tirarsi indietro. Ringraziamo il Presidente Cirio per aver preso spunto dal Convegno ‘Un Piemonte libero dalle mafie’ dello scorso marzo: è importante che quanto emerge da iniziative di questo genere trovi poi applicazione pratica e stimoli l’impegno delle Istituzioni”.