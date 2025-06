Asl Cn2, Nursing Up: «Prorogati i contratti a termine, annullata la manifestazione: ora si apra un confronto strutturale sulla stabilizzazione»

È stata annullata la manifestazione prevista per il 28 giugno davanti all’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno. L’iniziativa, promossa unitariamente da tutte le sigle sindacali, nasceva per chiedere la proroga dei contratti a termine in scadenza di circa undici operatori socio-sanitari, due infermieri e un tecnico.



La decisione di sospendere la mobilitazione è arrivata dopo le rassicurazioni fornite dalla Regione Piemonte e dalla direzione dell’ASL CN2. «Abbiamo avuto una buona risposta e ne apprezziamo gli sforzi, sia da parte della Regione che da parte dell’Azienda – dichiara Patrizia Taretto del Nursing Up –. Ringraziamo il presidente Alberto Cirio e il direttore generale Paola Malvasio per aver fatto il possibile per questi posti di lavoro, garantendo continuità assistenziale».



«I contratti sono stati prorogati fino al 31 dicembre – aggiunge Milena Rimaudo referente Nursing Up per l’ospedale di Verduno- ma la nostra attenzione resta massima. Verduno si trova in una fase delicata e necessita di vigilanza e di un impegno costante. Siamo soddisfatti per l’obiettivo raggiunto, questo è innegabile, ma non ci fermiamo qui».



I delegati ASL CN2 di Nursing Up Piemonte ribadiscono che: «Ogni proroga rappresenta un primo passo importante, ma non può essere considerata una soluzione definitiva. La sanità pubblica ha bisogno di certezze occupazionali, di stabilizzazioni e di un piano assunzionale lungimirante, che riconosca il valore dei professionisti della salute e assicuri continuità ai servizi».



Il sindacato accoglie quindi con favore le dichiarazioni del presidente Cirio e dell’assessore Riboldi, che confermano la volontà di prorogare tutti i contratti in scadenza, auspicando che l’incontro tra la direzione dell’ASL e i sindacati, previsto nelle prossime ore, rappresenti l’inizio di un confronto strutturato e permanente.



«La sanità pubblica non può più reggersi su precarietà e interventi dell’ultima ora - concludono i referenti sindacali- occorrono investimenti seri, programmazione e stabilità, per garantire a operatori e cittadini una rete assistenziale solida ed efficiente».