Dalmasso sul podio a Centallo: terzo posto per il pilota rossanese nella prova Motornext Quad

Domenica 22 giugno si è disputata, a Centallo, una prova del Campionato fettucciati Motornext quad, alla quale ha preso parte, dopo aver saltato le prime due prove, il rossanese Daniel Dalmasso, presidente della neonata Mammut Mountain Motorsport A.S.D., impegnato nella categoria Quad Expert.

Purtroppo nella tarda serata del sabato un violento temporale, durato oltre due ore, ha praticamente allagato la pista, che era stata preparata qualche ora prima, per la gara del giorno successivo.

Gli organizzatori sono comunque riusciti, con un gran lavoro, a ripristinare la pista alla domenica mattina, permettendo l’effettuazione delle prove libere verso le ore 9,50.

La pista, pur essendo in ottime condizioni, presentava un terreno molto pesante per cui, soprattutto nella fase di staccata, inserimento e percorrenza curva era molto tecnica.

(Una partenza con Dalmasso, n. 79, all'esterno)

Daniel Dalmasso nelle qualifiche non si è preso troppi rischi, staccando il quarto tempo, che determinava solo la posizione di partenza per entrambe le manche.

Alla partenza della prima manche Dalmasso esce dalla prima curva secondo, alle spalle di Silvano Grola, restandogli attaccato per non permettergli di prendere il largo, poi sbaglia un uscita di curva e perde contatto. In un giro e mezzo recupera il distacco da Grola, lo aggancia e lo pressa, inducendolo all’errore, andando a tagliare vittorioso il traguardo.

In gara due una brutta partenza vede Dalmasso transitare solo in settima posizione alla prima curva, ma nella prima chicane riesce a recuperare due posizioni. Dopo aver studiato per due o tre giri Carminati, l'avversario che lo precedeva, opera un sorpasso in un salto lungo, rischiando un po', riuscendo a salire in quarta posizione. A testa bassa si mette all'inseguimento di Bianchini, con Grola e Salustri ormai lontani. All’ultimo giro avviene l’aggancio con Bianchini, superato dopo una bella bagarre, ma il motore del quad del rossanese perde improvvisamente potenza e grippa, costringendo Dalmasso a rinunciare al contrattacco ed a cedere alcune posizioni, riuscendo comunque a portare faticosamente il mezzo al traguardo in quinta posizione.

[Grande bagarre tra Alberto Bianchini (99) e Daniel Dalmasso (79)]

Con la somma dei punti ottenuti nella prima e nella seconda manche Daniel Dalmasso (Mammut Asd) riesce comunque a salire sul podio di giornata, conquistando un ottimo terzo posto, alle spalle di Rodolfo Salustri (Team Petriglia) e di Silvano Grola (HP 4 Off road Asd).

“Sono molto soddisfatto del risultato conquistato - ha esclamato Daniel Dalmasso -, anche se purtroppo c'è stato un problema meccanico nella seconda manche, che mi ha un po’ penalizzato... ma anche questo fa parte delle gare! In settimana sistemo il motore e lo testo nella gara di quad-cross Motornext di Armeno. Un grande ringraziamento lo devo a Edilart ed Ariaudo che, nonostante i danni provocati dal temporale, sono riusciti a gestire al meglio la pista ed il sindaco di Centallo Piero Chiavassa, insieme a tutti quanti, dietro alle quinte, hanno contribuito a questo fantastico evento. Desidero anche ringraziare il pubblico, che a Centallo è sempre presente e che quest’anno era molto numeroso lungo tutto il percorso, nonostante la grande calura!”.

La classifica di campionato vede attualmente Daniel Dalmasso in terza posizione, che vedrà di migliorare nella prossima gara, in programma il 13 di luglio sulla pista autocross di Romano Canavese, ultimo appuntamento prima della pausa estiva.