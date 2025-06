Il 28 giugno torna a La Cassa il MX Paddock Story

Nel 2024 un gruppo di appassionati torinesi di moto da cross e regolarità d’epoca aveva organizzato la prima edizione di MX Paddock Story a La Cassa, nel torinese, manifestazione che ha riscosso un notevole successo, tanto da motivare i promotori dell’evento a riproporla anche per quest’anno.

La novità del 2025 è che nell’area del Quaddy Shop di Via Torino 52, a La Cassa (TO), oltre all’esposizione dedicata agli stand dei vari Moto Club storici (anche se non più attivi), che esporranno materiale storico, quali fotografie, articoli e cimeli, verrà allestito, all’interno dei capannoni, un vero e proprio museo di moto da cross e da regolarità che hanno fatto la storia del fuoristrada italiano e mondiale.

“L'obiettivo - sono le parole degli organizzatori - è quello di ricreare un autentico paddock d'altri tempi, un luogo vivo, dove la passione si respira e le storie si tramandano”.

(La preparazione di uno stand nella scorsa edizione)

L’invito è esteso anche agli ex iscritti di club cuneesi di fuoristrada d’epoca o a chiunque fosse in possesso di documentazione relativa a gare od eventi del passato.

Tutti gli appassionati di moto d’epoca da fuoristrada sono invitati a presenziare a questo evento imperdibile, che darà l’occasione di vedere, ascoltare e conoscere una parte importante della storia del motociclismo italiano e non solo.

Se poi ci fosse qualcuno intenzionato ad esporre la propria moto d’epoca, non ha che da contattare Roberto, che risponde al n. 349 088 9524, mentre per ottenere informazioni sull’evento è disponibile Claudio 333 666 3058.