Albano Carrisi a Valdieri tra sorpresa, calorosa accoglienza e commozione dei cittadini

Un pomeriggio, ieri, a Valdieri all’insegna dell’emozione e della musica grazie alla visita del celebre cantautore Albano Carrisi. L’artista, amato da generazioni di italiani e conosciuto in tutto il mondo, è stato accolto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Guido Giordana.

Un dono alla comunità per merito di Pierantonio Invernizzi, che ha suggerito al cantante la valle Gesso come luogo caratteristico e simbolico per una breve gita cuneese.

Il programma ha preso il via con una passeggiata nel cuore del paese, durante la quale Albano ha salutato con calore i cittadini, fermandosi spesso per scattare foto, stringere mani e ascoltare i racconti della gente. L’atmosfera familiare e spontanea ha trasformato la visita in una vera festa di paese, in cui la musica e il sorriso dell’artista hanno fatto da filo conduttore.

Momento particolarmente toccante è stata la tappa alla casa di riposo "Imberti Grandis", dove Albano ha incontrato gli anziani ospiti della struttura. Ad attenderlo, una sorpresa emozionante: gli ospiti, con gli occhi lucidi, hanno intonato “Felicità”, uno dei brani simbolo della carriera dell’artista.

Il sindaco Guido Giordana ha sottolineato l’importanza di quel momento per la comunità: «La presenza di un grande artista come Albano ha rappresentato un momento di unione e di gioia per tutto il paese. È stato un onore averlo con noi. Un sentito ringraziamento va a Pierantonio Invernizzi per aver reso possibile questo momento, condiviso anche con il sindaco di Roccavione, Paolo Giraudo, e la consigliera comunale di Cuneo, Serena Garelli».

La visita si è conclusa tra applausi e abbracci, lasciando nei cuori dei valdieresi il ricordo di una giornata speciale, dove la musica ha unito generazioni e regalato un po’ di quella “Felicità” che ha illuminato le vie del paese.