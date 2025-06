Cuneo Volley, presentato lo staff tecnico per la SuperLega: Rizzo e Genre al fianco di Battocchio [VIDEO]

Un progetto sempre più piemontese, sempre più ambizioso. Cuneo Volley ha alzato il sipario sulle novità dello staff tecnico per la stagione 2025/26 di Superlega, ufficializzando nella serata di mercoledì 25 giugno pressomil ristorante "Da Costa" di viale Angeli 77, l’ingresso dei due nuovi assistant coach Mauro Rizzo e Fabio Genre. Due figure chiave, che affiancheranno Matteo Battocchio nella nuova avventura nella massima serie italiana.

Presente anche il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo, che ha sottolineato l’importanza della scelta: “Siamo molto soddisfatti – ha detto – Rizzo e Genre portano qualità, conoscenza del territorio e grande affiatamento. Conoscendo le esigenze del nostro coach, abbiamo costruito uno staff coeso e competitivo”.

Mauro Rizzo è un nome che parla di competenza, ma anche di una lunga fedeltà alla pallavolo piemontese. Torinese doc, classe e grinta maturate in anni di lavoro tra club e selezioni regionali, ha fatto parte dello staff della Nazionale Under 20 con Velasco e Frigoni, portando a casa un argento europeo e un oro mondiale. Recentemente ha centrato la promozione dalla B all’A3 con Acqui Terme, prima di approdare al settore giovanile di Cuneo.

“È il sogno di un bambino diventato realtà – ha raccontato con emozione – Con Battocchio c’è un legame di vecchia data, siamo cresciuti su campi vicini, rivali a 8 km di distanza. Ora ci ritroviamo dalla stessa parte della rete. In Superlega servirà attenzione maniacale e tanta fame: la salvezza sarà una battaglia da combattere con il coltello tra i denti”.

La storia di Fabio Genre è una favola a tinte biancoblu. Nato e cresciuto a Cuneo, tifoso appassionato, ha costruito la sua carriera dietro le quinte come scoutman della Cuneo Granda Volley in Serie A1 femminile. Dal 5 maggio 2025 è anche ufficialmente nel team della Nazionale Slovena femminile, ma ora arriva la chiamata tanto attesa: sarà allenatore nello staff di Cuneo Volley maschile.

“Per me è un passaggio importante – ha spiegato – da osservatore a parte attiva dello staff. Ho accolto questa sfida con entusiasmo. Sto studiando il più possibile per arrivare preparato. Cuneo è la mia squadra del cuore e farne parte da dentro è un’emozione fortissima”.

Il tecnico Matteo Battocchio, intervenuto in videocollegamento, ha lodato il lavoro della società: “La qualità dello staff ha fatto la differenza nella scorsa stagione. Quest’anno si è fatto un ulteriore passo avanti, valorizzando le competenze locali e creando un forte senso di appartenenza”.

Un’ultima nota riguarda il mercato: il ruolo di opposto è virtualmente coperto, come confermato dal DS Brugiafreddo, anche se il nome non è ancora ufficializzabile. “L’operazione è conclusa – ha assicurato – ma non possiamo ancora svelare nulla”.

Presente anche lo sponsor dell’evento, Energia Pulita, rappresentata da Daniele Bertolotti, responsabile del punto vendita di Cuneo.

IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA QUI SOTTO: