Estate Azzurra per Roberto Dalmasso, atleta del Cuneo Sitting Volley

Grande orgoglio per il Cuneo Volley e il Cuneo Sitting Volley la convocazione dell’atleta Roberto Dalmasso in Nazionale Italiana Sitting Volley per l’estate Azzurra.

La Federazione Italiana Pallavolo, sotto indicazione del Direttore Tecnico Pasquale D’Aniello e del 1° Allenatore Marcello Marchesi, ha convocato il giocatore cuneese per ben tre competizioni dell’estate azzurra: da oggi al 30 giugno alla Silver Nations League che si terrà a Caen, in Francia; dal 3 al 7 luglio Torneo Internazionale di Assen, nei Paesi Bassi; dal 19 luglio allo stage a Formia (LT) che proseguirà il 23 luglio con la partecipazione all’Europeo di Gyor in Ungheria fino al 3 agosto.

Lo staff sarà composto da: MARCHESI Marcello (Allenatore), GALLI Angela (Assistente Allenatore), TOMARCHIO Stefano (Preparatore Atletico), GUICCIARDI Mauro (Medico), IEMMA Antonella (Fisioterapista), CAMPIOLI Matteo (Scoutman), DE ROBERTIS Matteo (Team Manager).