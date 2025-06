Volley femminile B1: Sara Colombano è la nuova palleggiatrice di Mondovì

Sarà la palleggiatrice Sara Colombano a guidare la formazione di B1 di Mondovì Volley nella stagione 2025/26.

Il suo è il terzo nome in vista della prossima stagione, e andrà a fare compagnia ai liberi Isabella Monaco e Anna Imarisio.

Classe 2000, Sara ha già una profonda conoscenza della categoria, che ha affrontato nelle ultime quattro stagioni a seguito di un’annata a Marsala in A2 (alle spalle dell’ex “Pumina” Ilaria Demichelis). Per lei anche esperienze di crescita in alcuni dei principali settori giovani d’Italia.

La carriera di Sara Colombano inizia infatti nelle fila di In Volley, dove muove i primissimi passi prima di approdare alla Futura Volley Giovani Busto Arsizio nel 2014 e restarci fino al 2017. Seguiràuna stagione con la Fenera Chieri, in cui si mette in luce in Under 18 ed intanto inizia a respirarel’aria della Serie A2. Sia con In Volley che con le bustocche partecipa a diverse finali nazionali, conquistando anche il Trofeo delle Regioni con la Lombardia e venendo convocata nelle nazionali giovanili in quell’estate.

Le prime esperienze dopo il settore giovanile arrivano dal 2018, con le B2 targate Cosmel Gorla Volley e Busa Foodlab Gossolengo. Nel 2020, come già detto, arriva la chiamata della Sigel Marsala in A2, prima di quattro stagioni in B1: prima due anni a Il Colle Consorzio Padova, poi il ritorno a Gossolengo ed infine, nell’annata appena conclusa, alla Fantini Folcieri Ostiano. Le cremonesi hanno dominato il Girone B, ma hanno ceduto prima a Villa Cortese e poi a Modena (che dunque ha “giustiziato” due nuove monregalesi) nei playoff.

Arriva ora l’accordo con il “Puma”, in vista di una stagione che Sara Colombano non vede l’ora di iniziare: “Anche se la stagione passata è finita da poco, non vedo l’ora di iniziarne un’altra e sono contentissima di poterlo fare a Mondovì! Spero di poter conoscere al più presto le mie compagne ei tifosi che so per certo siano numerosi. Sono prontissima per una nuova avventura piena di emozioni e ricca di obiettivi.”

LA CARRIERA DI SARA COLOMBANO

2013-2014: giovanili In Volley

2014-2017: giovanili + B2 Futura Volley Giovani Busto Arsizio

2017-2018: giovanili + A2 Fenera Chieri

2018-2019: Cosmel Gorla Volley (B2)

2019-2020: Busa Foodlab Gossolengo (B2)

2020-2021: Sigel Marsala (A2)

2021-2023: Il Colle Consorzio Padova (B1)

2023-2024: Everest Mio Volley Gossolengo (B1)

2024-2025: Fantini Folcieri Ostiano (B1)