Coldiretti Cuneo: innovazione tecnologica per una gestione smart del frutteto

I crescenti investimenti in macchine e tecnologie volte a minimizzare i tempi di gestione aziendale, aumentare la sicurezza e migliorare le performance produttive, aprono importanti prospettive per la frutticoltura cuneese di oggi e di domani. È quanto evidenzia Coldiretti Cuneo nell’annunciare l’evento dimostrativo “Frutta in campo: ricerca, innovazione e proposte tecniche”, in programma a Fossano giovedì 3 luglio, a partire dalle ore 16.

L’incontro, promosso dai tecnici frutticoli dell’Agenzia 4A di Coldiretti Cuneo, insieme a Fondazione Agrion, DISAFA dell’Università degli Studi di Torino e Arproma, sarà occasione per testare in campo macchine innovative 4.0, attrezzature e tecnologie dedicate alla frutticoltura.

L’appuntamento, presso l’azienda agricola Bodrero Francesco e figli, in strada del Cunio 28 - frazione Maddalene a Fossano, è patrocinato dal Collegio provinciale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, e aperto a tutti gli imprenditori agricoli e i consulenti tecnici interessati all’innovazione nei frutteti, con obbligo di iscrizione al numero 335 5281665 o presso gli uffici tecnici Coldiretti.

Si potranno osservare direttamente in campo le sperimentazioni di gestione delle erbe infestanti e vedere in funzione sistemi di guida autonoma, robot e droni, grazie alla partecipazione di una decina di aziende.

L’evento è valido ai fini del riconoscimento dei crediti formativi professionali per gli iscritti al Collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati di Cuneo.