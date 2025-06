Il nuovo Comitato Direttivo di A.R.A.P. si è insediato: Elia Dalmasso riconfermato presidente

Martedì 24 giugno, presso la sede dell’A.R.A.P. a Madonna dell’Olmo - Cuneo, si è riunito il nuovo Comitato Direttivo, eletto dall’Assemblea A.R.A.P. pochi giorni prima. Nel corso della seduta, Elia Dalmasso è stato rieletto all’unanimità alla presidenza dell’Associazione, confermando la fiducia nel lavoro svolto nel triennio precedente.

Dalmasso, attivo nell’Associazione sin dal 2015, è entrato giovanissimo nella Sezione di razza Piemontese a soli 19 anni. Nel 2018 è stato eletto consigliere sotto la presidenza di Roberto Chialva e, nel 2022, ha assunto la guida dell’A.R.A. Piemonte e Liguria a soli 26 anni.

«Ci aspettano anni impegnativi – ha commentato Dalmasso –. Ora dobbiamo consolidare quanto portato avanti nel corso dei precedenti mandati, tutti insieme, dando priorità al mantenimento delle molteplici attività tecniche cercando sempre più di operare in termini di sistema con le Istituzioni pubbliche, i Centri di ricerca, gli Enti di selezione, le Organizzazioni di rappresentanza. Le principali attività svolte a favore delle aziende zootecniche sono relative ai controlli funzionali, al laboratorio di analisi, al recapito commerciale con i relativi servizi, alle consulenze, all’anagrafe, al servizio controllo mungitrici, ecc. Si tratta di servizi ormai essenziali e indispensabili per accompagnare ed interpretare le esigenze e le aspettative di una moderna e sempre più consapevole zootecnia. In Piemonte e in Liguria questi servizi li diamo per scontati, ma non sarebbe così se non ci fosse l’impegno della nostra Associazione. Servirà il lavoro costante di tutto il Comitato, e confido nella dedizione dei dipendenti A.R.A.P. che, finora, hanno dato sempre il massimo».

Accanto al Presidente, sono stati riconfermati anche i due Vicepresidenti: Franco Serra (Presidente della Sezione Territoriale di Asti-Alessandria) e Silvano Basano (Presidente della Sezione Territoriale di Torino).

I consiglieri riconfermati sono:

Mario Gianoglio (Presidente della Sezione Territoriale di Cuneo),

Raffaele Tortalla e Davide Fiandino (Cuneo)

Andrea Magliana (Torino)

Domenico Viarengo (Asti)

Entrano invece per la prima volta nel Direttivo:

Patrizia Federici (Presidente Sezione Territoriale della Liguria)

Roberto Annichini (Presidente Sezione Territoriale di Novara-VCO)

Alessandro Garello (Presidente Sezione Territoriale di Vercelli-Biella)

Marco Barale (Cuneo)

Claudio Fauda e Tiziana Merlo (Torino)

Vanda Borreani (Alessandria)