Anche nel 2025 Ormea aderisce all'iniziativa Manifesta Bellezza promossa da Fondazione CRC

Manifesta Bellezza è il titolo scelto per il fine settimana che Fondazione CRC dedica ai beni culturali della provincia di Cuneo: il 5 e 6 luglio sarà possibile visitare oltre 30 beni culturali in provincia di Cuneo, restaurati nel corso degli anni grazie al Bando Patrimonio Culturale. Le informazioni sui beni coinvolti, gli orari e le modalità con cui sarà possibile visitarli sono disponibili alla pagina https://fondazionecrc.it/manifestabellezza/, da cui è possibile scaricare anche il volume Manifesta Bellezza, pubblicato nel 2024 grazie alla collaborazione scientifica del Politecnico di Torino, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, che raccoglie e analizza 50 di questi interventi.

Il fine settimana di beni aperti è promosso per lanciare la nuova edizione del Bando Patrimonio Culturale, disponibile sul sito www.fondazionecrc.it.

IL NUOVO BANDO PATRIMONIO CULTURALE

Il Bando Patrimonio Culturale è l’iniziativa con cui, dal 2016 al 2024, la Fondazione CRC ha sostenuto 429 progetti per oltre 11 milioni di euro complessivi di contributi: il bando 2025 è disponibile online sul sito www.fondazionecrc.it e scadrà il prossimo 30 settembre. La nuova edizione mette a disposizione 2 milioni di euro e si articola in 6 misure, dedicate a patrimonio produttivo, educativo e sociale, fortificato, di interesse religioso, mobile e siti archeologici e infine paesaggistico.

Il bando sarà presentato con un webinar online previsto mercoledì 2 luglio alle ore 12, a cui seguiranno alcune pillole formative online dedicate ai potenziali beneficiari del bando e a tutti gli interessati: questi momenti sono promossi con l’obiettivo di fornire spunti e sviluppare appieno le potenzialità dei diversi progetti candidabili, secondo i criteri di valutazione del bando. L’intervento in pillole di professionisti del restauro è un’occasione per fornire strumenti di consapevolezza sui temi della conservazione e della valorizzazione non solo alle amministrazioni e agli enti ammissibili, ma anche a tutti gli appassionati e interessati, così come agli stessi visitatori dei beni.

Il calendario degli eventi formativi prevede tre appuntamenti nel mese di luglio:

8 luglio , dalle ore 12 alle 13: Svelare paesaggi. Azioni, strategie e pratiche per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico , con Gianni Lobosco, phD, docente e ricercatore in architettura del paesaggio presso il dipartimento DIST del Politecnico di Torino;

, dalle ore 12 alle 13: , con Gianni Lobosco, phD, docente e ricercatore in architettura del paesaggio presso il dipartimento DIST del Politecnico di Torino; 15 luglio , dalle ore 12 alle 13: Monitoraggio e conservazione , con gli architetti Alessandro Braghieri e Maria Carratino – Laboratorio Architettura e Urbanistica;

, dalle ore 12 alle 13: , con gli architetti Alessandro Braghieri e Maria Carratino – Laboratorio Architettura e Urbanistica; 22 luglio, dalle ore 12 alle 13: La conservazione per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale mobile e dei siti archeologici, con Michela Cardinali - Restauratrice dei Beni Culturali, dal 2012 è Direttrice dei Laboratori di restauro CCR e dal 2019 Direttrice della Scuola di Alta Formazione e Studio.

È possibile iscriversi ai diversi appuntamenti, tutti online, sul sito www.fondazionecrc.it

“Quello della Bellezza è uno dei 5 ambiti strategici individuati all’interno del Piano Pluriennale 2025-28 della Fondazione CRC: con l’iniziativa Manifesta Bellezza vogliamo offrire a tutti la possibilità di scoprire e conoscere da vicino oltre 30 beni artistici e culturali sparsi per la provincia di Cuneo, restaurati grazie all’intervento della Fondazione” commenta Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC. “Un’occasione unica per toccare con mano quanto la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale abbiano un impatto strategico e un grande valore per le comunità di riferimento. Proprio da questa consapevolezza, e dalla volontà di tramandare queste ricchezze per le future generazioni, nasce il Bando Patrimonio Culturale, che quest’anno giunge alla decima edizione e che ha messo finora a disposizione del nostro territorio 11 milioni di euro”.

In occasione dell’iniziativa Manifesta Bellezza, il Comune di Ormea e l’ Unione Alta Val Tanaro, nell’ambito del progetto D’Acqua e di Ferro, organizzano visite guidate e momenti di approfondimento presso due luoghi simbolo del territorio: il Castello e il Fabbricato Viaggiatori di Ormea (capolinea della "Ferrovia del Tanaro", storica tratta di 35 Km da Ceva ad Ormea).

Il Castello, recentemente valorizzato grazie al completamento di due lotti di intervento cofinanziati appunto dal Bando Patrimonio Culturale di Fondazione CRC e da un ultimo lotto in ambito del Progetto "Borghi PNRR", si propone come nuovo punto di riferimento culturale della città. Alla sua rilevanza storica e architettonica si affiancano infatti un’eccezionale posizione panoramica e un forte valore paesaggistico.

La stazione ferroviaria di Ormea, riqualificata anche attraverso il progetto D’Acqua e di Ferro, si configura invece come spazio espositivo e punto di accoglienza per la promozione delle identità locali. In questa occasione ospiterà la mostra fotografica di Lorena Durante , dal titolo “Linee Parallele”, un suggestivo sguardo d’autore sulla ferrovia del Tanaro.

Le visite guidate, a cura di guide turistiche abilitate, partiranno dalla stazione ferroviaria e, attraversando il caratteristico borgo, condurranno i partecipanti fino al Castello.

L’iniziativa si svolgerà sabato 5 luglio, con partenze disponibili tra le ore 16:00 e le ore 18:00.

Per informazioni: Ufficio Turistico di Ormea 0174 392 157