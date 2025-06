Chiusa Pesio, accesso automatizzato alle isole ecologiche di Villaggio Ardua, Fiolera e Rondezzo

Il Comune di Chiusa di Pesio, in collaborazione con San Germano Spa, ha attivato un nuovo sistema di accesso alle “casette dei rifiuti” situate nelle località di Rondetto e Villaggio Ardua, riservate ai non residenti intestatari TARI, e Fiolera, accessibile sia ai residenti della borgata sia ai non residenti intestatari TARI.

L’accesso alle casette è consentito tramite tessera elettronica nominativa, rilasciata ai residenti di borgata Fiolera e ai proprietari non residenti di seconde case o abitazioni a uso turistico.

Fino a domenica 20 luglio, provvisoriamente, è possibile conferire i rifiuti anche attraverso il proprio Codice Fiscale, avvicinando il codice a barre al lettore.

«In un’ottica di costante miglioramento dei servizi – afferma il sindaco Claudio Baudino – questa iniziativa rappresenta un passo concreto per facilitare il conferimento corretto dei rifiuti, migliorando al contempo il decoro delle isole ecologiche e mitigando l'impatto sull'ambiente. Ringrazio Lorenzo Galfrè, referente dell’Ufficio Tributi, per l'impegno dedicato al progetto.»

La tessera, nominativa, può essere ritirata all'

Ufficio Tributi del Comune di Chiusa di Pesio, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12:30.

Ecosportello – Via Giovanni Mauro 8, tutti i sabati, dalle 16 alle 18.

Per approfondire modalità, delega e ritiro della tessera, visitare il sito del Comune di Chiusa di Pesio.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Tributi (0171734009) o il Numero Verde del Centro Ecologico Cuneese (800654300).