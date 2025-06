Fossano ha dato il benvenuto al nuovo comandante della Polizia Penitenziaria

Il sindaco di Fossano Dario Tallone ha ufficialmente accolto il nuovo comandante della Polizia Penitenziaria in servizio presso la casa di reclusione cittadina, commissario Francesco Giammariano. L'incontro si è svolto alla presenza della Garante dei Detenuti di Fossano, Michela Revelli.

"A nome della città di Fossano, desidero porgere un caloroso benvenuto al comandante Giammariano - ha dichiarato il primo cittadino -. Siamo fiduciosi che il suo operato sarà prezioso per la nostra comunità. Cogliamo l'occasione per augurare un meritato riposo al Comandante Marino Spinardi, che fra qualche mese raggiungerà la meritata pensione, ringraziandolo per il suo prezioso servizio”.

L'arrivo del nuovo comandante segna un ulteriore passo nell'ottica di una sempre maggiore integrazione tra la realtà carceraria e il tessuto sociale di Fossano, come ha sottolineato Tallone: “La casa di reclusione non è unicamente un luogo di detenzione ma rappresenta un'istituzione fondamentale che svolge un ruolo insostituibile nel percorso di rieducazione e reinserimento sociale dei detenuti. La nostra Amministrazione comunale è da sempre impegnata a sostenere le iniziative volte a favorire questo processo, e siamo certi che con la collaborazione del comandante Giammariano potremo ulteriormente rafforzare tale impegno”, ha aggiunto il primo cittadino di Fossano.