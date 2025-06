L’ondata del caldo investe il Piemonte. Sarà una domenica da bollino rosso in tutta la regione

Sabato in arancione, domenica da bollino rosso. Così l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa) mette in guardia i piemontesi nel suo ultimo bollettino sulle ondate di calore.

Nel dettaglio, mentre la giornata in corso ha fatto registrare un livello di disagio bioclimatico al primo livello della scala, "debole" (unica eccezione l’Alessandrino), per sabato 28 giugno la previsione è quella che prevede un disagio a livello "moderato" in tutte le province piemontesi con temperature massime attese comprese tra i 32°C di Cuneo e i 36°C di Alessandria, province entrambe giunte a sei giorni di caldo consecutivi (a Torino saranno undici).

Di poco più alte le temperature percepite, mentre le minime saranno comprese tra i 18°C di Asti e i 23°C di Biella e Novara, con Cuneo a quota 21°C.

Come dicevamo la situazione si farà più sera domenica, col livello 3, rosso ("forte disagio"), previsto in tutta la regione, temperature massime comprese tra i 33°C del Cuneese e i 37°C dell’Alessandrino, e minime che, nel caso di Novara, non scenderanno sotto i 26°C (il Cuneese sarà a 22°C)

Nell’odierno aggiornamento sulla vigilanza meteorologica, Arpa Piemonte avvisa che "per oggi e i prossimi giorni il Piemonte sarà interessato da un'area di alta pressione di matrice africana che avrà il suo massimo barico sulle Alpi nordoccidentali nella serata di domani (sabato, ndr), quando lo zero termico si porterà sui 5100-5200 m. Domenica una lieve flessione della pressione favorirà il ritorno dei rovesci sulle Alpi occidentali. Temperature massime elevate in pianura, in particolare nel fine settimana, mediamente sui 34°C con picchi di 36-37°C".

LE PREVISIONI METEO