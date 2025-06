Saluzzo, a settembre l’apertura completa al pubblico del parco ex Vigna Ariaudo

“Ci sono vincoli paesaggistici e storici importanti da tutelare, ma siamo fiduciosi che a settembre possa esserci l’apertura completa”.

Con queste parole la vicesindaco Francesca Neberti ha rassicurato le minoranze che avevano chiesto ragguagli sul perché – nonostante un paio di parziali inaugurazioni – il parco dell’ex Vigna Ariaudo, che si trova nella parte alta di Saluzzo, tra la Castiglia e l’ex convento di San Bernardino, resti in “modalità cantiere, con deposito di mezzi e detriti negli spazi pubblici e dunque non ancora fruibile dalla popolazione”.

Le opposizioni volevano sapere: “quali siano le motivazioni che ancora impediscono la vera e definitiva riapertura dell’area e quali gli intendimenti dell’amministrazione” e ancora “quando quest’area collinare di 26 mila metri quadrati con le sue piante secolari verrà restituita alla fruibilità dei saluzzesi e dei turisti”.

Neberti ha ricordato la sospensione dei lavori e le richieste di alcune modifiche pervenute dalla Sovrintendenza “con la quale peraltro – ha affermato – ci sono ottime interlocuzioni e piena collaborazione”.

Anche in merito ai timori espressi dalla minoranza a proposito dei cantieri che insistono sull’area, la vicesindaco ha rassicurato che “sia quello pubblico che quelli edilizi privati non costituiscono problemi per la sicurezza”.

A settembre, dunque, in occasione della festa patronale di San Chiaffredo – se il diavolo non ci metterà la coda – l’ex orto-giardino dei Marchesi sarà finalmente agibile nella sua interezza.