“Sport al Centro”: giovani protagonisti a Racconigi tra sport, socialità e partecipazione

Si è conclusa con successo a Racconigi l’iniziativa “Sport al Centro”, promossa dalla Regione Piemonte con il coinvolgimento diretto del Comune di Racconigi quale partner operativo sul territorio. Un ciclo di appuntamenti pensato per offrire ai giovani un’occasione concreta di incontro, movimento e socializzazione, in un contesto informale e accogliente, lontano dalle logiche della competizione ma ricco di energia positiva.

Il progetto ha avuto come fulcro l’Ex.Gil, centro giovani della città, che per l’occasione si è trasformato in un vero e proprio polo sportivo aperto a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 23 anni. Cinque le serate in programma – il 10, 12, 17, 19 e 23 giugno – durante le quali si sono alternati tornei amichevoli di beach volley, calcio a 5, ping pong e calciobalilla. Il tutto sotto il coordinamento di due educatori professionisti, incaricati di accompagnare le attività e facilitare l’inclusione di tutti i presenti.

L’iniziativa ha saputo intercettare un buon numero di giovani non solo da Racconigi, ma anche dai comuni limitrofi, registrando circa 38 iscritti ai tornei di beach volley e oltre 60 partecipanti alle sfide di calcetto, oltre a numerosi altri giovani coinvolti nelle attività libere di gioco e aggregazione.

A suggellare il percorso, la serata finale del 23 giugno ha ospitato la premiazione delle squadre vincitrici: “Gli Sbarcati” per il calcio a 5 e “Napuli” per il beach volley. Un momento di festa, accompagnato da musica, tifo e applausi, che ha chiuso simbolicamente un percorso partecipato e sentito, lasciando nei ragazzi – come hanno testimoniato loro stessi – il desiderio che questo tipo di iniziative possano diventare una costante nel panorama cittadino.

"Crediamo fortemente in progetti come questo – commenta il vicesindaco di Racconigi Alessandro Tribaudino – perché parlano il linguaggio dei giovani e valorizzano spazi e relazioni. “Sport al Centro” ha saputo coniugare inclusione, divertimento e cittadinanza attiva: una formula che funziona e che intendiamo rilanciare anche in futuro".