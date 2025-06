Nuovo e-commerce e sguardo all'Europa: così l'albese Miroglio rilancia Trussardi

Trussardi rilancia la propria identità digitale con il debutto ufficiale del nuovo sito e-commerce, progettato per offrire un’esperienza immersiva e coerente con la rinnovata visione del brand. L’operazione arriva dopo l’acquisizione, avvenuta nel marzo 2024, da parte del Gruppo Miroglio, che ha segnato l’inizio di un percorso di ridefinizione stilistica e strategica per una delle maison italiane più note.

Disponibile all’indirizzo www.trussardi.com e già attivo in numerosi Paesi europei, il nuovo sito è molto più di una vetrina digitale: è uno spazio in cui prodotto, racconto e codici visivi si intrecciano per esprimere l’universo Trussardi in chiave contemporanea. La piattaforma si distingue per un’estetica essenziale, elegante e funzionale, in grado di accompagnare l’utente in un’esperienza di navigazione fluida sia da desktop che da mobile.

Il lancio del sito coincide con l’arrivo online della collezione autunno/inverno 2025, presentata attraverso un’interfaccia pensata per guidare il pubblico in una scoperta consapevole e personalizzata. Insieme alla proposta commerciale, la piattaforma integra anche contenuti editoriali e strumenti di interazione che rafforzano il legame con la community del brand, nel segno di un approccio omnicanale che valorizza ogni punto di contatto con il cliente.

L’operazione rappresenta uno dei cardini del piano di rilancio firmato Miroglio, che vede nel digitale uno dei pilastri principali, accanto al rafforzamento del retail fisico e alla valorizzazione del canale wholesale selettivo. Il nuovo corso si muove sotto il segno della Gentle Society, concetto che raccoglie attorno al brand un collettivo di appassionati, visioni e sensibilità unite dall’idea di una moda inclusiva, etica e profondamente culturale.

Attiva già in Italia, Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Grecia, Svezia, Danimarca, Portogallo, Polonia, Svizzera e Austria, la nuova piattaforma consolida la presenza diretta di Trussardi in Europa, offrendo una risposta concreta alla crescente domanda da parte di una clientela sempre più digitale. Un passo avanti, nel nome della coerenza tra visione creativa e strategia di crescita globale.