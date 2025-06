Lo Zonta di Saluzzo si ingrandisce: quattro nuove socie sono entrate nel club

Il club Zonta Saluzzo, oggi presieduto da Alessandra Piano si ingrandisce: il sodalizio ha accolto quattro nuove, nella cerimonia di chiusura dell'anno sociale che si è svolta mercoledì nei giardini dell’Apm.

“Quattro splendide socie”: ha affermato la presidente, presentandole: Camilla Brossa, Giulia Sassone, Roberta Ferrato e Tiziana Pejrasso che si sono raccontate dialogando con Alessandra Rinaudo, cerimoniera del club.

In comune la condivisione degli ideali zontiani, il club che opera nel mondo per l’avanzamento dello stato della donna, in ambito sociale, professionale e culturale. Credono nell'amicizia e nel far rete, in linea con lo statuto dell'organizzazione internazionale, organo consultivo Onu, che opera in collaborazione con Unicef, Un Women e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Sull'operatività ha allargato la panoramica la presidente Piano "con i services di Zonta international si sono raccolti in un anno più di 36 milioni di dollari americani per 96 progetti, in 65 paesi del mondo. Per le borse di studio si sono raccolti più di 15 milioni dollari".

Borse di studio che incoraggiano alla vita politica e partecipazione civile, oltre alle carriere scientifiche e ad abbracciare professioni, ancora di appannaggio maschile.

Giulia Sassone, giovanissima ma già con un fitto curriculum internazionale, laurea alla London Business School, master in economia cinese a Shanghai, esperienze di lavoro in grandi banche e borse di studio a Londra, Parigi, Berlino. “Esperienze che mi portano nel mondo, fuori dalla mia confort zone: Saluzzo a cui sono molto legata e da cui ho iniziato a coltivare i miei sogni". Entrando nel club locale, porta a due le generazioni famigliari nel sodalizio, di cui la mamma Roberta Arrò è stata cofondatrice. Giulia, presentata da Anna Maria Gavatorta past president, ha respirato fin da piccola idee ed iniziative zontiane, credendo soprattutto nel valore delle borse di studio per le giovani donne, che spingono a guardare lontano.

Camilla Brossa (madrina Alessandra Piano) è la Ceo di CAIA Consulting, agenzia di consulenza di innovazione tecnologia che ha creato e che si si occupa di startup e tecnologie d’avanguardia, con il focus al contesto della Silicon Valley in cui ha operato prima di far ritorno nel territorio.

“Aiuto aziende, come brand e creativi a capire come utilizzare le tecnologie emergenti per differenziarsi sul mercato.”La giovane che ha affermato di condividere le finalità di Zonta dirette alla parità di genere e all’empowerment, una coniugazione non sempre facile, ha parlato di Intelligenza Artificiale come di tecnologia inclusiva al servizio dell’umanità e delle donne, anche nella conquista dei diritti universali e del miglioramento delle loro condizioni nel mondo.

Tiziana Pejrasso, commerciante nel settore delle piante da giardino, piante da interno, titolare dei Vivai Superga, è stata presentata da Maria Barrera. E’ appassionata del suo lavoro, abituata a risultati tangibili“È un'attività molto impegnativa, ma che mi dà grandi soddisfazioni: amo profondamente quello che faccio e ogni giorno ho l'opportunità di interagire con tante persone diverse, sviluppando empatia, ascolto e capacità relazionali”. Il contributo che porterà nel club saluzzese, credendo nella collaborazione e nell’ unione tra donne.

Roberta Ferrato, revellese, responsabile dei prodotti e acquisti di una ditta di abbigliamento ( madrina di club Maria Barrera) mamma di Vittoria 19 anni e Alessandro, di 15. "La famiglia rappresenta per me una fonte inesauribile di forza, amore e motivazione. Amo la natura, gli animali - e afferma - mi toccano profondamente i temi dei diritti delle persone, soprattutto di coloro che si trovano in situazioni di fragilità o ingiustizia, in particolare delle donne. Mi spingono ad agire e contribuire alla causa all'interno del club".

Consegnato nella serata l’attestato della borsa di studio "For the women in Stem scholarship" a Beatrice Raviolo, saviglianese, che ha vinto il riconoscimento del club di saluzzo, di Area, di Distretto e quello internazionale..

Dopo tre anni, ha lasciato il ruolo di presidente del club Saluzzo Tiziana Somà. Con l’orgoglio del lavoro svolto, ha elargito numerosi ringraziamenti a cominciare dalla past Area Director D30 A03 Renata Vallò e dalle socie del club che l'hanno seguita nelle numerose iniziative sul territorio, dall'ambito della medicina, alla scuola, alla cultura. A lei la spilla di past president consegnata con riconoscenza.