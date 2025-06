A Bernezzo si presenta il libro "Ho saputo credere" di Mauro Salvagno

Domenica 29 giugno alle ore 16 presso la piazzetta del mulino SS. Pietro e Paolo, a Bernezzo, in occasione della festa patronale, il poeta Mauro Salvagno presenterà il suo ultimo libro “Ho saputo credere”.

Mauro, disabile dalla nascita, ha saputo credere in se stesso, credere di poter creare un mondo dove le catene possono essere spezzate, dove le dogane non esistono, dove tutto si può e si deve fare, perché, per lui, la disabilità non è un limite ma un trampolino dal quale saltare per spiccare il volo.