A Dronero cinque incontri di lettura per gli appassionati di lingua d’òc

Per l’estate 2025 l’Associazione Espaci Occitan di Dronero propone agli appassionati di lingua d’òc cinque incontri di lettura, interpretazione e commento di testi in occitano di autori delle valli. Poeti contemporanei, viventi, scomparsi di recente, o di cui sono appena state pubblicate nuove raccolte, scoperti e rivelati attraverso i loro componimenti più intimi, celebri o originali. L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, è per il giovedì pomeriggio alle ore 18, presso i locali dell’Istituto di Studi Occitani, in Via Val Maira 19 a Dronero.

Si comincia il 17 luglio alle ore 18 con I coucoun: i boccioli poetici di Tiziana Raina. Scomparsa prematuramente nel 2024, la dronerese Tiziana Raina, nipote del celeberrimo poeta Piero Raina di Elva, si può definire la Emily Dickinson delle valli per il suo canto delle piccole cose e della natura. Con Rosella Pellerino.

Il 31 luglio insieme a Stefano Martini di Pontebernardo, cultore di lingua e tradizioni occitane, sarà la volta di Albino Barrel da Sabarnoui. Scomparso nel 2019, Albino Barrel di San Bernolfo, Vinadio, è stata una delle voci poetiche più autorevoli e sensibili della Valle Stura.

Il 21 agosto spazio a Edver. Edoardo VercelleF da Valdieri. Giuseppe Goria, piemontesista e autore di numerosi saggi dedicati a poeti della nostra regione, ne presenta la figura celebrata in ambito piemontese ma poco nota nelle valli, persino nella sua Valle Gesso.

Il 4 settembre, a un anno dalla sua scomparsa, ricorderemo Tounin Bessoun e lou viage de Guito: insieme alla figlia Elena Mireio Richard sarà tratteggiata la figura di Giovanni Antonio Richard di Bellino, militante occitanista, cronista, poeta e narratore in lingua d’oc.

Si conclude il 18 settembre con Poesia de noste. Antologia della poesia femminile di lingua d’oc – Tomo 2. Dopo il successo del Tomo 1, la poetessa guascone Paulina Kamakine, con la collaborazione di Rosella Pellerino dell’Espaci Occitan per la sezione delle valli, propone una nuova raccolta di poetesse occitane contemporanee. In questo volume, spazio a Clelia Baccon Bouvet, Maura Bertin, Ines Cavalcanti, Michela Giordano, Augusta Gleise, Cristina Levet, Paola Luciano, Graziella Tron, Graziella Vachet, Lucia Vinai. Alcune delle autrici saranno presenti per leggere e commentare i propri componimenti.

L’iniziativa rientra nel progetto dell’Unione Montana Valle Maira coordinato dalla Regione Piemonte e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del programma di interventi previsti dalla L. 482/99 a tutela delle minoranze linguistiche e storiche.

Info tel. 0171.904075, segreteria@espaci-occitan.org, www.espaci-occitan.org, Fb @museooccitano, Ig @museo.occitano.