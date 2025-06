Nel mese di luglio riprende l'iniziativa "La tua memoria come sta?"

Anche a seguito del grande riscontro ottenuto dalle passate edizioni da parte della popolazione, il “Caffè Alzheimer di Dronero”, affiliato Acli cuneesi, ripropone in questa estate 2025 l’iniziativa denominata: "La tua memoria come sta?". Si tratta di una proposta che rientra nel progetto "La Scòla di Grand per un invecchiamento attivo", finanziato dalla Regione Piemonte e cofinanziato dalla Mamo Educational Foundation, realizzato in collaborazione con le farmacie “amiche della demenza”, presenti sul territorio.

L’iniziativa prevede, per il mese di luglio, l’organizzazione di giornate di screening rivolte alle persone con più di 50 anni, interessate a monitorare il proprio funzionamento cognitivo in termini di memoria, attenzione, linguaggio e funzioni esecutive. Il progetto ha l’obiettivo di potenziare l’intervento di prevenzione in tema di demenza, favorendo l’individuazione di situazioni a rischio e promuovere un invecchiamento attivo ed in salute. Gli incontri si svolgono presso la sede de "La Scòla di Grand” presso le “Opere Pie Droneresi” al terzo piano della RSA “Gattinara Sgherlino”, in piazza XX Settembre n 1 a Dronero, il lunedì e mercoledì, nel mese di luglio.

Durante gli incontri, si effettuano colloqui e test cognitivi con la psicologa, a fronte di una offerta libera a sostegno delle attività del caffè Alzheimer. Chi desidera partecipare può prendere un appuntamento contattando la dott.ssa Francesca Tilotta al numero di cellulare: 331.1677160.