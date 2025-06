Un percorso guidato alla scoperta di opifici e delle vie d'acqua di Dronero

In occasione della mostra temporanea al Museo Mallè di Dronero Matteo Olivero, un percorso di arte e di vita, la Delegazione FAI di Saluzzo propone un percorso guidato inedito alla scoperta degli opifici e delle vie d’acqua droneresi raffigurati dall’artista nelle opere esposte.

Matteo Olivero, nato ad Acceglio nel 1879, si trasferì da bambino a Dronero con la famiglia: qui frequentò l’asilo infantile e le scuole elementari, fino al 1891, anno in cui si spostò con l’amata mamma Lucia a Cuneo per poter proseguire gli studi e in seguito a Torino, dove si iscriverà all’Accademia Albertina delle Belle Arti. Ad inizio ‘900 ritornerà a Dronero e nella sua Valle Maira, fonte d’ispirazione per le sue opere.

Durante le “Passeggiate Oliveriane”, accompagnati dai nostri volontari narratori, faremo un tuffo indietro nel tempo di circa 100 anni, scopriremo la Dronero di allora immortalata dal pittore e conosceremo il sistema idrico dei canali che, realizzati già nel XIV secolo, convogliavano l’acqua del Maira non solo per irrigare i campi, ma anche per alimentare numerosi opifici.

Il percorso si concluderà con la visita della mostra al Museo Mallè per poter osservare i quadri e la maestria che il nostro artista utilizzò nel realizzarli.

ORARIO di partenza delle Passeggiate guidate di domenica 6 luglio: Mattino 9.30 – 10 – 10.30 e 11.00 (ultimo gruppo), pomeriggio 14.30 – 15.15 – 16.00 – 16.45 (ultimo gruppo). Le visite dureranno circa 2 ore + visita al Museo. Prenotazione fortemente consigliata (gruppi di massimo 20 persone) al link: h ttps://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/passeggiate-oliveriane-itinerario-in-una-dronero-di-acque-e-fucine-35080

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Ritrovo al banco FAI in Piazzetta G.B. Cariolo (di fianco alla chiesetta di Santa Brigida) 15 minuti prima dell'orario prescelto. Sarà possibile iscriversi o rinnovare la tessera FAI in loco anche il giorno stesso.

Per le visite è richiesto un contributo minimo volontario a partire da 5 euro per gli iscritti FAI e 7 euro per i non iscritti (che sarà interamente devoluto al FAI per tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico e naturalistico del nostro Paese) cui andranno aggiunti i 3 euro del biglietto ridotto per l’ingresso al Museo Mallè (gratuito per i possessori di Abbonamento Musei Piemonte e per gli over 65).

In caso di nuove iscrizioni o rinnovi, non sarà più richiesto il contributo indicato.

IMPORTANTE: Si specifica che il percorso include parti su acciottolato, passaggi leggermente scoscesi e scale. Si consiglia l'utilizzo di calzature adeguate.