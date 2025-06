Vivere il quartiere di Cuneo Centro: con il progetto Concentrazioni appuntamenti di luglio con letture, dialoghi e laboratori

Continuano nel mese di luglio gli incontri ideati e promossi dalle cittadine e dai cittadini che si sono impegnati per creare momenti di confronto e vivere insieme gli spazi urbani del quartiere. Ogni mercoledì dalle ore 17.30 alle 19.30 ha luogo “Non solo il Thè delle cinque”, uno spazio di incontro per chiacchierare, conoscersi, scambiarsi idee, nella sede del Comitato di Quartiere Cuneo Centro in via Silvio Pellico 10.



Per ulteriori informazioni: Elena Barberis 338 1178400 – Gianluca Olivero 3758093695