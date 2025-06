Rinnovo Atl, l'appello di Giorgio Chiesa: "Ai soci votanti chiedo una scelta responsabile, basata sui meriti"

Giorgio Chiesa, presidente pro tempore dell'Associazione Albergatori ed Esercenti Turistici della Provincia di Cuneo e presidente della Commissione Ospitalità in Camera di Commercio di Cuneo, candidato al consiglio di amministrazione di Atl, quando mancano pochi giorni al rinnovo rivolge ai soci votanti un appello alla responsabilità e alla coerenza.

“Confido – dichiara – che ciascun socio, non importa di quanti voti disponga, voglia esercitare il proprio ruolo tenendo conto principalmente se non esclusivamente, di valori legati alle competenze, all’esperienza professionale in ambito turistico e del curriculum dei candidati.”

"Una posizione che richiama – continua Chiesa – il criterio indicato dallo stesso governatore della Regione Piemonte, al quale plaudiamo, in occasione della recente nomina dell’assessore Bongioanni al quale vanno le nostre congratulazioni, là dove egli ha dichiarato di aver fatto una scelta basata sul merito".

“Non ci si può aspettare diversamente – prosegue – che lo stesso principio venga adottato da chi ha la responsabilità di esercizio di voto e di indirizzo anche in questa sede, superando logiche di appartenenza e dinamiche spartitorie”.

Giorgio Chiesa sottolinea inoltre la responsabilità oggettiva come soggettiva della politica nel garantire che ogni nomina avvenga nell’interesse del bene comune, e non per l’assegnazione di poltrone in base a equilibri precostituiti.

“Non è una sfida tra Davide e Golia – precisa –, ma da chi esercita ruoli di maggioranza è lecito aspettarsi buonsenso, rispetto delle istituzioni e coerenza con i valori dichiarati”.