Sicuri per scelta: un’esperienza di apprendimento a Ceresole

Nell’ambito del progetto “Sicuri per scelta”, un’iniziativa dedicata a educare i più piccoli alla sicurezza stradale in modo coinvolgente e pratico, i bambini dell’Asilo Infantile Artuffi hanno vissuto una giornata speciale a Ceresole.

Grazie alla preziosa collaborazione della vigilessa Ivana e delle maestre, i piccoli esploratori sono stati accompagnati in una passeggiata per le vie del paese, imparando a conoscere la strada attraverso i cinque sensi.

Questa esperienza ha permesso ai bambini di sviluppare consapevolezza e attenzione, fondamentali per muoversi in sicurezza nel mondo esterno, un passo importante per crescere “sicuri per scelta”. Un ringraziamento speciale va alla vigilessa Ivana, la cui presenza ha reso l’attività educativa e divertente, consolidando il legame tra comunità e scuola.